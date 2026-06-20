Vụ xô xát vì phí gửi ô tô ở chung cư Hà Nội: Bảo vệ chém tài xế đã ra đầu thú

Liên quan vụ tài xế và chủ ô tô bị nhóm bảo vệ chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) hành hung, trưa 20/6, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết Nguyễn Văn Minh (SN 2006, trú tỉnh Nghệ An) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Minh được xác định là kẻ trực tiếp chém tài xế gây thương tích và truy đuổi chủ ô tô trong vụ việc. Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tài xế D. bị bảo vệ chung cư chém trọng thương. (Ảnh: Nạn nhân cung cấp)

Trước đó, tối 14/6, tài xế N.M.D. chở gia đình anh T.M.H. đến thăm người quen tại chung cư New Horizon. Khi xuống hầm lấy xe ra về, anh D. được thông báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng. Cho rằng mức phí bất thường, tài xế đề nghị cung cấp biên lai để làm rõ.

Từ đây, tài xế D. và anh H. xảy ra mâu thuẫn với một số bảo vệ tại hầm chung cư. Trong lúc lời qua tiếng lại, nhóm người này bất ngờ lao vào hành hung và dùng hung khí tấn công khiến anh D. bị thương. Anh H. vào can ngăn cũng bị truy đuổi, đánh gây thương tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh, truy bắt những người liên quan. Đến ngày 16/6, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 người được xác định là bảo vệ hầm chung cư New Horizon để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.