'Tổng tài' ra lệnh đánh người đến xin lỗi, chủ quán cà phê từ chối vì quá muộn

(VTC News) -

Khoảng 10h ngày 19/9, N.V.T. (SN 1998) - người được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài” sau vụ ra lệnh đánh người - đến quán cà phê trong khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để xin lỗi chủ quán.

Tuy nhiên, bà X. (chủ quán đồng thời là mẹ nạn nhân) kiên quyết không chấp nhận, cho rằng “lời xin lỗi lúc này đã quá muộn” và yêu cầu T. rời đi.

Sau vài câu trao đổi, T. không thuyết phục được mẹ nạn nhân, thậm chí bị bà X. thẳng tay đuổi ra khỏi quán.

"Mời em ra ngoài, chị không tiếp bọn em. Em chỉ tay cho nhân viên đánh con chị mà giờ này đến xin lỗi là quá muộn", bà X. nói.

"Tổng tài" trong clip đánh nhân viên quán cà phê tới xin lỗi mẹ nạn nhân.

Sau khi xin lỗi gia đình nạn nhân không thành, trao đổi với báo chí, T. xác nhận mình là người được gọi là “tổng tài” trong vụ việc.

T. cho biết đã tới công an phường làm việc và cùng người thân của V. (người trực tiếp hành hung nhân viên) đến quán cà phê xin lỗi nhưng bị từ chối.

Một người đàn ông tự xưng là chú của T. chia sẻ thêm, hiện tinh thần T. không ổn định sau khi bị gia đình nạn nhân từ chối tha thứ và chịu sức ép lớn từ dư luận.

“T. vừa xin lỗi nhưng bị đuổi ra, tinh thần nó xuống dốc. Trên đường về, nó vào nhà tôi nghỉ tạm. Giờ T. đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, tôi thực sự lo lắng…”, người đàn ông chia sẻ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nhân viên thu ngân bị hành hung tại quán cà phê trong khu đô thị Times City ở phường Vĩnh Tuy.

T. giơ tay, ra hiệu cho thanh niên đi cùng ra đánh nhân viên quán cà phê.

Chiều 17/9, một nhóm khoảng 5-6 người vào quán cà phê. Trong nhóm này có 2 người hút thuốc dù quán có quy định và đặt biển "khách hàng vui lòng không hút thuốc lá".

Thấy việc hút thuốc của khách gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nhân viên quán ra nhắc nhở 2 lần với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự nhưng khách vẫn tiếp tục sử dụng thuốc lá trong quán. Nhân viên tiếp tục nhắc lần thứ 3, đề nghị khách tuân thủ quy định của quán, sau đó đi vào quầy thu ngân.

Lúc này, người hút thuốc có động tác chỉ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm vào mặt nhân viên.

Nam nhân viên choáng váng, ngã xuống sàn nhà sau khi bị hành hung. Hình ảnh trích xuất từ camera ghi nhận ở phía ngoài, người đàn ông giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Một lúc sau, nhóm người rời đi.

Sau vụ việc, nạn nhân được người nhà đưa đi kiểm tra sức khỏe. Gia đình cũng trình báo sự việc tới Công an phường Vĩnh Tuy để làm rõ và đề nghị xử lý nghiêm.