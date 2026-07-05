Bộ GD&ĐT: Điểm thi môn Toán ở Tuyên Quang có bất thường, làm rõ khâu coi thi

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT cho biết bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu, cơ quan này nhận định kết quả thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường và cần tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Thông tin được Bộ GD&ĐT công bố tối 5/7 sau khi Tổ công tác của Bộ hoàn tất đợt kiểm tra, xác minh ban đầu liên quan đến kết quả thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Tổ công tác Bộ GD&ĐT chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi môn Toán ở Tuyên Quang. (Ảnh: THPT Chuyên Tuyên Quang)

Theo Bộ GD&ĐT, Tổ công tác được thành lập từ ngày 2/7, gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong ba ngày làm việc, Tổ công tác đã rà soát hồ sơ công tác coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi và chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi với phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; phân tích, đối sánh dữ liệu điểm thi với kết quả học tập của thí sinh, đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi cũng như quá trình chấm thi môn Toán.

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, đặc biệt đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an cùng Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan nếu có.

Đồng thời, Bộ yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn diện các khâu tổ chức kỳ thi, làm rõ các nghi vấn và dấu hiệu bất thường, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời kịp thời thông tin tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.

Bộ GD&ĐT khẳng định việc xử lý vụ việc sẽ được thực hiện với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế thi và quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thí sinh.

Trước đó, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, kết quả môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự chú ý khi có hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó hơn 140 thí sinh đạt điểm 10 và điểm trung bình của điểm thi đạt 9,58.

Cùng ngày 5/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.