Võ tăng Thiếu Lâm xếp thứ 2 trong 8 cao thủ mạnh nhất thời Đường

Trích đoạn trong phim "Thiếu Lâm Tự truyền kỳ 2", nhân vật Đàm Tông (Nguyên Bưu) thể hiện võ nghệ

Trong phim “Thiếu Lâm Tự” 1982, bên cạnh nhân vật Giác Viễn (Tiểu Hổ) do Lý Liên Kiệt thủ vai được khán giả yêu thích, nhân vật hòa thượng Đàm Tông do Vu Hải đóng lại càng đi sâu vào lòng người. Ông vừa là thủ lĩnh võ tăng, vừa là sư phụ của Giác Viễn, và hơn hết là biểu tượng của tinh thần Thiếu Lâm. Thế nhưng, ít ai biết rằng Đàm Tông không phải là nhân vật hư cấu mà trong lịch sử quả thực có nhân vật này.

Nhân vật Đàm Tông trong phim ảnh

Hòa thượng Đàm Tông trong phim được ví như "định hải thần châm" của cả bộ phim. Đối mặt với Tiểu Hổ (Giác Viễn), một thiếu niên đang bị thương và trốn chạy, Đàm Tông bằng lòng từ bi của người xuất gia đã phá vỡ quy tắc "cửa Phật không can dự việc đời" để thu nhận cậu.

Đồng thời, trước một Tiểu Hổ đầy lòng thù hận, Đàm Tông đã dùng lời dạy "học võ phải học đức trước" để dẫn dắt cậu ngộ ra chân lý "Thiền võ hợp nhất", giúp Giác Viễn chuyển biến tư tưởng từ "ta muốn trả thù" thành "ta muốn cứu bách tính", khiến cậu cuối cùng buông bỏ ân oán cá nhân để gia nhập tăng binh Thiếu Lâm.

Vu Hải đóng vai Đàm Tông trong phim "Thiếu Lâm Tự" 1982

Khi quân phiệt Vương Nhân Tắc lấy lý do Thiếu Lâm thông đồng với địch để vây đánh chùa, Đàm Tông đã thể hiện sự mưu lược và dũng cảm song toàn, dẫn dắt các tăng nhân cầm thiết côn tử thủ sơn môn, dùng thân xác máu thịt để thực hiện lời thề "hộ tự vệ dân". Trong chiến đấu, côn pháp của Đàm Tông cương mãnh, sắc bén, một chiêu "La Hán Phục Hổ" đã khiến đao trận của Vương Nhân Tắc tan tác.

Đàm Tông không chỉ là một đại sư võ học truyền dạy "Thất thập nhị huyền kỹ" trên thao trường, mà còn là người giảng giải Phật lý "từ bi làm gốc" nơi Phật đường.

Nguyên Bưu thủ vai Đàm Tông trong phim "Thiếu Lâm Tự truyền kỳ 2"

Hình ảnh Đàm Tông trong mắt khán giả là "ngoài cương trong nhu". Đối với sự lỗ mãng của đệ tử Giác Viễn, ông có ánh mắt sắc lạnh và sự trách mắng nghiêm khắc, nhưng ẩn chứa lòng từ bi. Với những đệ tử hy sinh, ông cũng rơi lệ. Trong cuộc sống, ông trị thương cho đệ tử, đêm khuya đi đắp chăn cho họ, tất cả đều thể hiện sự quan tâm chu đáo. Hình ảnh người thầy "vừa nghiêm vừa từ" này xứng đáng là người thầy tinh thần, là linh hồn bất diệt của Thiếu Lâm.

Cuối cùng, dù hy sinh trong chiến đấu để bảo vệ các tăng nhân, thân trúng nhiều tên, máu nhuộm chiến trường, ông đã thực hành tinh thần Phật gia "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục".

Trước khi lâm chung, ông vẫn không quên dặn dò đệ tử "giữ lấy Thiếu Lâm, phò tá chính nghĩa", truyền lại trách nhiệm và niềm tin, khiến hình ảnh "xả thân vì nghĩa" vô cùng truyền cảm hứng. Điều này đã cảm hóa Giác Viễn, khiến cậu buông bỏ tình cảm nam nữ để xuống tóc đi tu, suốt đời thủ hộ Thiếu Lâm.

Đàm Tông trong lịch sử

Ít ai biết rằng hình tượng Đàm Tông trên màn ảnh không phải từ hư vô. Lịch sử thực sự có người này, nhưng câu chuyện về ông còn gây chấn động hơn phim ảnh.

Theo Baidu: "Năm 620, khi Tần Vương Lý Thế Dân nhà Đường tấn công Lạc Dương, Đàm Tông đã dẫn đầu 13 côn tăng Thiếu Lâm bắt sống Vương Nhân Tắc. Lý Thế Dân sau đó phái Thượng trụ quốc Lý An Viễn đến Thiếu Lâm Tự dâng "Cáo Bách Cốc Ổ Thiếu Lâm Tự Thượng tọa thư".

Phim "Thiếu Lâm Tự truyền kỳ 2" dựa vào truyền thuyết "13 công tăng giúp Tần Vương"

Khi lật lại các văn liệu thời Đường như "Cựu Đường Thư", "Thiếu Lâm Tự Bia", hay "Đường Tứ Thiếu Lâm Tự Điệp", có thể khảo chứng được rằng hòa thượng Đàm Tông trong phim thực sự có nguyên mẫu ngoài đời thực.

Theo ghi chép trong "Thiếu Lâm Tự Bia" (do Bùi Thôi soạn, lập năm 728) ghi: "Các tăng nhân Chí Thao, Huệ Dương, Đàm Tông... đã dẫn dắt tăng chúng chống lại quân ngụy, dốc lòng thành làm quân tiên phong”.

Đây là lần đầu tiên cái tên "Đàm Tông" được nhắc đến, với tư cách là một trong những võ tăng tham gia kháng chiến chống lại quân Vương Thế Sung (quân ngụy). Đoạn trích này cho thấy những người cùng sát cánh chiến đấu với Đàm Tông còn có Chí Thao, Huệ Dương...và không hề khẳng định Đàm Tông là thủ lĩnh duy nhất.

Sau này, các bộ địa phương chí đã bổ sung thêm ghi chép về Đàm Tông, tiêu biểu là "Đăng Phong huyện chí" (phiên bản thời Minh - Thanh) tại huyện Đăng Phong nơi chùa Thiếu Lâm tọa lạc: "Đầu thời Đường, các tăng nhân Thiếu Lâm là Thiện Hộ, Chí Thao, Đàm Tông... nghe theo lời triệu gọi của Tần Vương, dẫn dắt tăng binh hỗ trợ đánh bại Vương Thế Sung".

Ở đây, Đàm Tông được xếp ngang hàng với các võ tăng khác như Chí Thao, Thiện Hộ mà không khẳng định vị thế lãnh đạo.

Theo truyền thuyết dân gian tại huyện Đăng Phong, Đàm Tông vốn họ Từ, tên Vân Nhi. Cuối thời Tùy, do cha mẹ bị bộ tướng của Vương Thế Sung sát hại, ông mang mối thâm thù huyết hải đến nương nhờ Thiếu Lâm. Tại chùa, ban ngày ông theo Thiện Hộ thiền sư tham thiền, ban đêm theo đại sư huynh Chí Thao luyện võ.

Trong 3 năm, ông luyện côn pháp Thiếu Lâm đến mức xuất thần nhập hóa. Trải nghiệm này rất giống với quá trình trưởng thành của Giác Viễn trong phim.

Sự kiện đưa Đàm Tông vào sử sách chính là cuộc đột kích lịch sử năm Võ Đức thứ 4 (621). Khi Vương Nhân Tắc (cháu Vương Thế Sung) chiếm giữ trang viên Bách Cốc Ổ của Thiếu Lâm, cướp đoạt tài sản và bắt dân làm nô lệ, cắt đứt nguồn lương thực của nhà chùa. Để sinh tồn và phản kháng bạo chính, khi tự chủ Chí Thao triệu tập tăng chúng, Đàm Tông (lúc đó 28 tuổi) đã tự tham gia.

Đàm Tông được xem là cao thủ nổi tiếng nhất của Thiếu Lâm Tự

Ông đã gia nhập "đội đặc nhiệm" gồm 13 võ tăng, nhân đêm tối lẻn vào doanh trại địch, dùng thiết côn phá giáp, bắt sống Vương Nhân Tắc ngay trong thành Viên Châu kiên cố để dâng cho Lý Thế Dân. Chiến công này đã giúp Lý Thế Dân đánh hạ Lạc Dương, bình định thiên hạ.

Sau khi Lý Thế Dân lên ngôi (Đường Thái Tông), để biểu dương công lao, đã phong cho Đàm Tông là "Đại tướng quân tăng". Dù không phải chức quan thế tục, nhưng tước hiệu này cho phép Đàm Tông thống lĩnh võ tăng và tham gia quyết sách của chùa.

Theo trang Sohu, Đàm Tông đứng thứ 2 trong số 8 cao thủ võ lâm thời nhà Đường. Ông chỉ đứng sau danh tướng Lý Tĩnh của nhà Đường, xếp trên những người khác như Lý Thế Tích, Lý Tự Nghiệp, Tần Quỳnh, Bùi Mân, Tiết Nhân Quý và Trương Nghị Triều.

Trang Sohu viết về Đàm Tông: “Đàm Tông là nhà sư Thiếu Lâm, là người nổi tiếng trong số “mười ba côn tăng” lừng danh thiên hạ. Võ học Thiếu Lâm, từ tay ông mà bắt đầu vang danh khắp bốn phương. Từ đó, phái Thiếu Lâm đặt nền móng cho địa vị chí tôn trong võ lâm”.