Cao thủ Thiếu Lâm bắt Ngô Kinh cuốc đất học tuyệt kỹ võ thuật

Video Ngô Kinh và Điêu Sơn Đa biểu diễn Thất tinh quyền

Điêu Sơn Đa có pháp danh là Thích Vĩnh Trí. Từ năm 4 tuổi, ông đã theo cha là Điêu Tuấn Khanh tu tập võ thuật truyền thống Thiếu Lâm. Thời thiếu niên, ông đã đạt được thành tựu nhất định và bắt đầu dạy võ, đến nay vẫn duy trì thói quen dậy sớm luyện quyền.

Cao thủ Thiếu Lâm bắt Ngô Kinh cuốc đất học võ

Theo tờ QQ, Điêu Tuấn Khanh chính là cao tăng đời thứ 32 của Thiếu Lâm Tự, pháp danh Thích Hành Thư. Ông được các nhà sư Thiếu Lâm nuôi dưỡng từ nhỏ, 4 tuổi bái sư dưới môn hạ của hòa thượng Đức Lập, võ công được truyền thụ từ tăng nhân Trinh Tuấn.

Điêu Sơn Đa kể lại, sau khi cha ông hoàn tục vẫn không ngừng luyện võ, từng tung một chưởng đánh ngã một con trâu cày đang "giở chứng" khiến nó nằm rạp không dậy nổi, tốc độ ra đòn khiến giới trẻ không sao đuổi kịp.

Điêu Sơn Đa (Thích Vĩnh Trí) là cao thủ Thiếu Lâm Tự. Ảnh chụp năm 2025

Thuở nhỏ, Điêu Sơn Đa luyện võ không dám lơ là dù chỉ một giây, bởi cha ông không cần nhìn cũng có thể cảm nhận rõ ràng lực phát ra trong từng động tác của ông. Được tiếp xúc với công phu Thiếu Lâm chính tông từ bé, mục tiêu theo đuổi võ thuật của ông cũng vì thế mà cao hơn.

"Mấy thế hệ gia đình chúng tôi có tình cảm đặc biệt với Thiếu Lâm Tự, thói quen tập võ từ năm 4 tuổi sẽ được truyền lại đời đời, nỗ lực kế thừa chân công phu sẽ không bao giờ đứt đoạn!", Điêu Sơn Đa khẳng định.

Thời gian trôi qua, ông chuyên tâm nghiên cứu công phu truyền thống và lý luận võ thuật Thiếu Lâm, kiên trì tu luyện theo cách truyền thống. Ông đạt được sở học sâu dày trên nhiều phương diện như Thiền học, Công phu, và được trao tặng danh hiệu "Bát đẳng Quốc gia Võ thuật".

Trước khi bộ phim Thiếu Lâm Tự 1982 được khởi quay, biên kịch đã từng tìm đến Điêu Tuấn Khanh để "thỉnh giáo" về văn hóa lịch sử liên quan. Sau đó, Điêu Tuấn Khanh đã tiến cử các đệ tử Thiếu Lâm tham gia vào các cảnh quay hành động, vì ông cho rằng quay phim về chủ đề Thiếu Lâm Tự thì không thể thiếu võ công Thiếu Lâm chính tông.

Điêu Sơn Đa từng dẫn võ tăng Thiếu Lâm đi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới

Sự dạy dỗ bằng lời nói và thân giáo của người cha đã khích lệ Điêu Sơn Đa coi việc kế thừa và quảng bá công phu Thiếu Lâm là một trách nhiệm. Với tư cách là truyền nhân công phu đời thứ 33 của Thiếu Lâm Tự, sau khi đảm nhiệm chức vụ Giáo đầu Võ tăng đoàn, ông đã khiến nhiệt huyết luyện võ trong chùa dâng cao chưa từng thấy. Không chỉ các tăng nhân quét dọn, tăng nhân giữ điện, mà ngay cả các sư phụ nhà bếp cũng gia nhập "đại quân tập võ", nhiều tăng nhân đã luyện thành tuyệt kỹ riêng của mình.

Điêu Sơn Đa từng dẫn dắt Võ tăng đoàn đi nhiều nơi trên thế giới để giao lưu và biểu diễn văn hóa Thiếu Lâm. Bản thân ông được mệnh danh là một trong "Thập bát La Hán" của võ tăng Thiếu Lâm.

Ngô Kinh từng học Thất Tinh Quyền từ Điêu Sơn Đa

Theo tờ QQ, nam diễn viên Ngô Kinh từng bày tỏ nguyện vọng học võ với ông. Ông lại nói: "Muốn học võ, trước tiên ra vườn sau cuốc đất nửa tiếng đồng hồ!". Sau đó, thấy hai bàn tay Ngô Kinh phồng rộp vì cuốc đất. Cảm nhận được sự chân thành của Ngô Kinh, ông đã tận tâm truyền dạy Thất tinh quyền. Bộ quyền pháp này sau đó đã nhiều lần được Ngô Kinh nhắc đến và biểu diễn trong các chương trình truyền hình.

Xuống núi dạy võ cho Lưu Đức Hoa

Theo Baidu và nhiều nguồn khác, nam diễn viên Lưu Đức Hoa cũng đã học Thất tinh quyền từ Điêu Sơn Đa. Có thể nói, Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa học võ từ Điêu Sơn Đa cùng thời điểm khi họ tham gia phim Tân Thiếu Lâm Tự 2011.

Lưu Đức Hoa học Thất Tinh Quyền từ Điêu Sơn Đa

Trang Baidu viết: “Để đưa những đường nét võ thuật chân thực nhất vào phim, đạo diễn Trần Mộc Thắng đã đặc biệt mời Vĩnh Trí đại sư (Điêu Sơn Đa) từ La Hán viện của Thiếu Lâm Tự lần đầu tiên xuống núi tới Hồng Kông (Trung Quốc) để trực tiếp truyền dạy Thất tinh quyền cho Lưu Đức Hoa. Quá trình luyện võ của cả hai gần đây đã lần đầu tiên được công khai trước công chúng. Theo nhiều nguồn, Lưu Đức Hoa đã tiếp nhận sự chỉ dạy của Vĩnh Trí đại sư từ Thiếu Lâm Tự để học tập Thất tinh quyền trước khi phim chính thức bấm máy”.

Thất tinh quyền là môn quyền thuật truyền thống lâu đời, xuất phát từ Thiếu Lâm và từng là “trấn môn quyền” của phái Thiếu Lâm Thất Tinh. Hiện nay, Thất tinh quyền được lưu truyền rộng rãi tại khu vực Thiếu Lâm Tự. Đặc trưng kỹ thuật là bộ pháp linh hoạt theo hình tượng sao Bắc Đẩu, bộ pháp được miêu tả là “động như mèo, hành như hổ”, nhanh, mạnh và dứt khoát. Về phong cách, Thất tinh quyền nổi bật với thủ pháp sắc bén, cước pháp biến hóa, thân pháp linh hoạt và sự phối hợp toàn diện giữa tay, mắt, thân, bộ, khí và nội công. Đặc tính là ngắn gọn, súc tích nhưng hiệu quả thực chiến cao.

Trong nhiều năm qua, Điêu Sơn Đa nỗ lực quảng bá võ thuật Thiếu Lâm

Hơn 30 năm qua, Điêu Sơn Đa lấy việc hoằng dương công phu Thiếu Lâm làm nhiệm vụ, không ngừng nghiên cứu, truyền thụ chân công phu Thiếu Lâm, tìm tòi những tuyệt học võ thuật sắp thất truyền, nỗ lực tiếp nối những tinh hoa võ thuật "nguyên thủy" và chân thực nhất, quyết chí dạy dỗ ra những đệ tử có thân thủ "đồng tường thiết bích" (tường đồng vách sắt).

Ngày nay, du khách đến Thiếu Lâm Tự thường được xem “Thập bát Đồng nhân” (18 người đồng) biểu diễn, tái hiện tinh hoa võ thuật truyền thống. Những người này đều xuất thân từ La Hán viện – nơi gắn liền với hình ảnh cao thủ trong văn hóa võ hiệp. La Hán viện hiện đại được xây dựng nhờ công lao của hai cha con Điêu Tuấn Khanh và Điêu Sơn Đa, tạo môi trường tu luyện kết hợp văn và võ.

Điêu Sơn Đa nhấn mạnh triết lý “Thiền Võ hợp nhất”, coi trọng cả rèn luyện kỹ thuật lẫn tu dưỡng nội tâm, phản ánh tinh thần văn hóa Thiếu Lâm. Ông cũng có nhiều đóng góp lớn như sáng lập học viện võ thuật, đạt thành tích cao trong thi đấu, biên soạn nhiều tài liệu nghiên cứu võ thuật Thiếu Lâm.

Theo ông, “72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm” không chỉ là truyền thuyết; nếu kiên trì và giữ vững tinh thần, việc đạt đến trình độ cao trong võ học vẫn khả thi trong xã hội hiện đại.