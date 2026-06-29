Vỡ ruột thừa sau một tuần đau bụng, tự uống thuốc tại nhà

(VTC News) -

ThS.BSNT Phùng Văn Quyên - Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E chia sẻ, người bệnh nam (23 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hố chậu phải, cơn đau tăng dần và liên tục, lan xuống vùng hạ vị, kèm sốt cao.

Theo khai thác bệnh sử, khoảng 7 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau bụng vùng hạ vị với tính chất đau âm ỉ, liên tục, tăng dần. Do triệu chứng ban đầu không điển hình, người bệnh cho rằng mình chỉ mắc bệnh lý tiêu hóa thông thường nên tự mua thuốc dạ dày và men vi sinh để điều trị tại nhà. Tuy nhiên, sau nhiều ngày dùng thuốc, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn kèm sốt cao, mệt mỏi, ăn uống kém.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E, qua khám lâm sàng kết hợp các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm ruột thừa cấp đã biến chứng vỡ ruột thừa gây viêm phúc mạc toàn thể. Đây là một trong những biến chứng nặng của viêm ruột thừa, đòi hỏi phải được xử trí khẩn cấp.

Nam thanh niên phát hiện vỡ ruột thừa sau 1 tuần đau bụng, tự uống thuốc tại nhà

Ca mổ cấp cứu cho nam thanh niên nhanh chóng được diễn ra. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phẫu thuật phát hiện ruột thừa đã hoại tử và vỡ: hố chậu phải xuất hiện nhiều dịch đục, giả mạc và ổ viêm lan rộng trong ổ bụng, được các quai ruột bao bọc xung quanh, khiến cho việc xử lý tổn thương trở nên phức tạp hơn nhiều so với những trường hợp viêm ruột thừa thông thường.

BS Quyên giải thích, nếu người bệnh đến viện ở giai đoạn viêm ruột thừa chưa biến chứng, phẫu thuật thường khá thuận lợi, các bác sĩ chỉ cần cắt bỏ ruột thừa viêm và làm sạch khu vực xung quanh. Tuy nhiên, khi ruột thừa đã vỡ gây viêm phúc mạc, dịch viêm, mủ và vi khuẩn có thể lan ra ổ bụng, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và hình thành các ổ áp xe.

Lúc này, phẫu thuật viên không chỉ xử lý ruột thừa mà còn phải hút sạch dịch mủ, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và phối hợp điều trị kháng sinh kéo dài sau mổ. Người bệnh cũng đối mặt với nguy cơ nằm viện lâu hơn, chi phí điều trị cao hơn và khả năng xuất hiện các biến chứng hậu phẫu lớn hơn so với các trường hợp được phát hiện sớm.

Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được điều trị kịp thời, quá trình từ viêm ruột thừa thường diễn tiến từ viêm xung huyết sang viêm mủ, sau đó hoại tử và cuối cùng là vỡ ruột thừa trong thời gian từ 24 giờ đến 72 giờ.

Khi ruột thừa bị hoại tử và vỡ, dịch mủ cùng vi khuẩn từ đường tiêu hóa sẽ tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc hoặc hình thành các ổ áp xe trong ổ bụng. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm bởi vi khuẩn có thể nhanh chóng lan rộng, gây nhiễm khuẩn ổ bụng nặng. Nếu tiếp tục chậm trễ trong điều trị, vi khuẩn và độc tố có thể xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

BS Quyên khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng đau bụng kéo dài hoặc đau bụng có diễn biến bất thường. Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng tăng dần, đau khu trú vùng hố chậu phải, sốt, buồn nôn, nôn, chán ăn hoặc rối loạn tiêu hóa… người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị sớm. Việc tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, nhất là sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc kháng sinh không đúng chỉ định, có thể làm che lấp triệu chứng bệnh, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn hơn và làm mất đi "thời gian vàng" trong điều trị.