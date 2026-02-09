Biến chứng hy hữu sau mổ ruột thừa khiến bệnh nhi suy thận cấp

(VTC News) -

BS CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, bệnh nhi 9 tuổi được phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa tại một bệnh viện địa phương. Sau mổ, trẻ xuất hiện tình trạng nôn ói nhiều. Đến ngày thứ 4 hậu phẫu, bệnh nhi bắt đầu tiểu khó, tiểu ít rồi bí tiểu hoàn toàn. Các xét nghiệm tại bệnh viện tuyến trước cho thấy chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, chỉ số creatinin tăng cao.

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng vô niệu, siêu âm không ghi nhận nước tiểu trong bàng quang. Trẻ được cấp cứu tại Khoa Thận – Nội tiết, đồng thời hội chẩn với Khoa Niệu và được chỉ định chụp CT scan bụng không cản quang.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 phẫu thuật cho bệnh nhi.

"Kết quả CTscan bụng ghi nhận thận ứ nước 2 bên, dãn niệu quản 2 bên kèm sỏi kẹt đoạn cuối ở niệu quản 2 bên, bên phải 3x7mm, bên trái 3x20mm. Bé ngay lập tức báo mổ cấp cứu và can thiệp soi bàng quang đặt JJ (một thủ thuật y tế đưa một ống nhựa/silicone dẻo vào niệu quản để dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang) ngược dòng 2 bên trong đêm", BS Đức nói.

Trong quá trình phẫu thuật ghi nhận sau khi đặt được thông JJ ngược dòng từ lỗ niệu quản 2 bên, rất nhiều nước tiểu đục thoát xuống kèm sỏi bùn từ lỗ niệu quản trái. Sau mổ 3h chức năng thận của bệnh nhi cải thiện rõ rệt và sau mổ 12 thận trở về trạng thái bình thường.

Theo bác sĩ, sỏi đường tiết niệu trẻ em là một tình trạng ít gặp nhưng có thể gây ảnh hưởng xấu đến chức năng thận nếu không điều trị kịp thời, về lâu dài tình trạng nhiễm trùng tiểu có thể tổn thương nhu mô thận và dẫn đến bệnh thận mạn.

Theo PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, tổn thương thận cấp sau thận do sỏi kẹt niệu quản hai bên sau mổ viêm ruột thừa là tình trạng rất hiếm gặp trong y văn thế giới. Đây là tình huống cấp cứu nguy hiểm, song nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời, chức năng thận có thể hồi phục hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn.

Soi bàng quang đặt JJ ngược dòng là phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu, hiệu quả và được sử dụng phổ biến nhằm chuyển lưu nước tiểu, xử lý tình trạng tắc nghẽn ở bệnh nhân sỏi niệu quản hoặc sỏi thận hai bên.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như bí tiểu, tiểu khó, nước tiểu đổi màu, có thể kèm nôn ói, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám ngay, tránh để kéo dài gây nguy cơ tổn thương chức năng thận vĩnh viễn.