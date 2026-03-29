(VTC News) -

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tuần giao dịch nhiều biến động, phản ánh rõ trạng thái giằng co của tâm lý nhà đầu tư. Nếu như tuần trước đó ghi nhận xu hướng giảm mạnh, thì tuần từ 23/3 đến 27/3 lại cho thấy tín hiệu hồi phục đáng chú ý, đặc biệt trong những phiên cuối tuần.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index dừng tại 1.672,8 điểm, tăng 46,42 điểm so với đầu tuần, tương ứng mức tăng 2,85%. Diễn biến này đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với tuần trước (16/3 - 20/3), khi chỉ số giảm 48,43 điểm và liên tục giằng co trong vùng 1.680 - 1.720 điểm.

Đáng chú ý, đà phục hồi diễn ra rõ nét từ giữa tuần trở đi. Từ vùng đáy quanh 1.610 điểm, VN-Index nhanh chóng bật tăng và lấy lại mốc 1.670 điểm chỉ trong vài phiên. Dòng tiền có dấu hiệu lan tỏa tốt hơn, góp phần củng cố xu hướng hồi phục ngắn hạn.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Phan Tấn Nhật, chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS cho rằng, diễn biến trong tuần qua, nhất là đối với chỉ số VN30 hiện tại vẫn đang là nhịp phục hồi sau giai đoạn giảm mạnh. Phần lớn là do tính chất của thị trường trong năm 2025 là tăng theo mô hình chữ K, chỉ số ít mã tăng giá mạnh ở nhóm vốn hóa lớn.

VN-Index dưới 1.700 điểm, nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu nào? (Ảnh minh hoạ)

Trong khi đa phần trong năm 2025, nhiều mã, nhóm mã tăng trưởng kém. Điều này cũng phản ánh hiện tại, xu hướng của chỉ số VN-Index đang phục hồi tích cực hơn VN30. Nhà đầu tư cần lưu ý mức độ phân hóa giữa các nhóm ngành, nhóm vốn hóa. Cần đánh giá thận trọng giá trị của doanh nghiệp khi xem xét giải ngân.

Theo ông Phan Tấn Nhật, thị trường hiện vẫn chưa tạo đáy, nhất là với chỉ số VN30 vốn tập trung nhiều ở các doanh nghiệp đầu ngành, đại diện cho các nhóm ngành.

Chúng ta có thể nhận thấy nhóm cổ phiếu công nghệ, hóa chất vẫn đang trong quá trình cân bằng sau giai đoạn giảm mạnh. Nhóm ngân hàng, nhất là các ngân hàng quốc doanh cũng đang trong giai đoạn phục hồi sau khi giá giảm mạnh, quay trở lại vùng giá đầu năm 2026. Các cổ phiếu Vin Group cũng tương tự, đang trong giai đoạn tích lũy.

Ông cho rằng, các nhà đầu tư nên nắm giữ các cổ phiếu năng lượng tái tạo, giải ngân một số cổ phiếu khu công nghiệp, nông nghiệp, dầu khí khi VN-Index phục hồi lên lại vùng hỗ trợ 1.600 điểm trong phiên 24/3/2026.

Tuy nhiên các vị thế được xem là giao dịch ngắn hạn và sẽ xem xét giảm tỷ trọng khi chỉ số hướng đến vùng kháng cự quanh 1.680 điểm, tỷ trọng duy trì quanh 60% và tập trung chủ yếu ở các nhóm năng lượng.

Trong khi đó, theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích VNDIRECT, trong tuần tới, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro. Ưu tiên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, không sử dụng margin. Nhà đầu tư cũng nên chọn lọc cổ phiếu. Đặc biệt nên tập trung vào các mã có nền tảng cơ bản tốt, đang tích lũy như nhóm ngân hàng và dầu khí.

“Khi cổ phiếu đạt mục tiêu lợi nhuận 8 - 15%, nên chốt một phần để bảo toàn vốn. Đặc biệt là cần theo dõi phiên đầu tuần, nhất là phiên thứ Hai và Thứ Ba sẽ quyết định xu hướng, nếu xuất hiện nến rút chân ở vùng 1.650 thì cơ hội hồi phục cao", ông Hinh cho hay.

Theo chuyên gia của Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng diễn biến của giá dầu có thể đóng vai trò “tín hiệu dẫn dắt” giúp xác định vùng đáy của thị trường. Theo phân tích, giá dầu có khả năng tạo đỉnh khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ kỹ thuật trong thời gian gần đây và đây cũng là động lực giúp thị trường chứng khoán có thể dần tìm được điểm cân bằng.

Chuyên gia cho rằng lịch sử cho thấy các cú sốc địa chính trị thường chỉ tác động trong khoảng hơn 20 phiên giao dịch, trước khi thị trường dần ổn định trở lại. Hiện tại, khoảng thời gian ảnh hưởng cũng đang tiến gần ngưỡng này, cho thấy xác suất hạ nhiệt đang gia tăng.

Theo chuyên gia, nhà đầu tư cần lưu ý mức độ phân hóa giữa các nhóm ngành, nhóm vốn hóa, đánh giá thận trọng giá trị của doanh nghiệp khi xem xét giải ngân. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến lo ngại lạm phát có thể lặp lại kịch bản năm 2022, ông Minh cho rằng bối cảnh hiện nay có sự khác biệt đáng kể. Trước đây, giá dầu và giá khí cùng tăng mạnh tạo áp lực chi phí đầu vào lớn. Trong khi đó, hiện tại chỉ có giá dầu tăng, còn giá khí vẫn duy trì ở mức thấp, qua đó giúp giảm bớt áp lực lạm phát.

Ở góc độ thị trường, nhiều yếu tố đang củng cố khả năng hình thành vùng đáy. Các biến động gần đây chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, trong khi định giá đã lùi về mức hấp dẫn với P/E quanh 12 lần. Đồng thời, nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán sâu, cho thấy áp lực bán phần nào được giải tỏa.

Dù vậy, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên “bắt đáy” một cách mạnh tay. Trong bối cảnh xu hướng chưa thực sự xác nhận, chiến lược phù hợp là giải ngân thăm dò với tỷ trọng thấp, hạn chế sử dụng đòn bẩy và tránh “all-in”, đồng thời duy trì dư địa để ứng phó nếu thị trường tiếp tục biến động.

Về cơ hội đầu tư, các nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ được ưu tiên như bảo hiểm – hưởng lợi từ môi trường lãi suất, ngân hàng với nền tảng ổn định, và điện nhờ dòng tiền tương đối chắc chắn.

Ngược lại, nhóm chứng khoán có độ biến động cao theo thị trường chung, do đó cần thận trọng trong ngắn hạn, dù vẫn còn dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Thị trường xuất hiện tín hiệu "đáy" ngắn hạn

Theo chuyên gia đến từ Chứng khoán VPS, thị trường đã xuất hiện tín hiệu tạo đáy ngắn hạn và VN-Index phục hồi tốt ở phiên giao dịch cuối tuần qua. Đây có lẽ chỉ là điều kiện cần và còn phải đi kèm theo những phiên phục hồi mạnh với thanh khoản cải thiện hơn trong tuần tới để có thể chứng kiến nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn hơn.

Thị trường vẫn có thể biến động trong biên độ trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn còn yếu, giải ngân thận trọng hơn. Động thái hợp lý ở hoàn cảnh hiện tại là nắm giữ cổ phiếu với tầm nhìn dài hơn. Tâm thế ổn định đi kèm việc kiểm soát danh mục thận trọng. Một số cơ hội ngắn hạn hạn sẽ cần lưu ý thêm điểm mua bán theo khung thời gian tuần.

Cũng theo vị chuyên gia, dòng tiền đã bắt đáy, bắt khi điều chỉnh và mua cổ phiếu ở vùng giá thấp vẫn luôn là hiện tượng bình thường. Lực bán đã suy yếu trong khi lực cầu mua lên chỉ cần vừa phải cũng có thể khiến các cổ phiếu cơ bản, cổ phiếu “thị trường” tăng mạnh trở lại. Điều này phản ánh việc thị trường có giao dịch sôi động thế nào thì thanh khoản chung vẫn chưa thể ghi nhận mức “đột phá”.

"Tâm lý nhà đầu tư cần ổn định hơn. Chúng ta cần kiểm định diễn biến cho tuần quan trọng – tuần giao dịch đầu tiên của tháng 4 khi kỳ vọng tháng này thị trường sẽ tốt hơn so với giai đoạn tháng 3", vị chuyên gia nhấn mạnh.