VN-Index mất gần 60 điểm, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán

Toàn sàn HoSE chìm trong sắc đỏ với 317 mã giảm, áp đảo so với 33 mã tăng và 26 mã đứng giá. Áp lực thị trường tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong nhóm này, 27 mã giảm giá (trong đó 4 cổ phiếu giảm) và 3 mã tăng. Những cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chung như STB, MWG, VPB... Một số cổ phiếu khác giảm sâu 4-5% như SSI, STB, TPB, PLX, VPB. Một số mã trong tình trạng giảm sàn như DXG, SGR, KBC, SZC, AGR, CTS, VCI, VDS...

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 5,92 điểm (-2,43%), xuống còn 237,54 điểm. Toàn sàn có 138 mã giảm, 23 mã tăng và 39 mã đứng giá.

Chỉ số UPCom-Index cũng giảm 2,42 điểm xuống 121,32 điểm. Thanh khoản sàn HoSE hôm nay tiếp tục đi ngang, ở mức trên 29.000 tỷ đồng. Trong phiên thị trường giảm mạnh, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 487 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như MWG, HDB, VHM, VIC và được mua ròng là MSN, VNM, VCK, FPT...

Trước đó, phiên sáng kết thúc với mức giảm hơn 34 điểm, 293 mã giảm, chỉ có 2 mã tăng.

Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán bị gia tăng áp lực bán nên mức giảm phổ biến 3 - 5% gồm: SSI, VIX, VND, HCM, SHS, MBS. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt suy yếu trong biên độ giảm 2 - 4% gồm: SHB, TCB, EIB, MBB, VPB, HDB.

Bất động sản tiếp tục là tâm điểm tiêu cực khi nhiều cổ phiếu giảm sâu như: VHM mất 6,1%, KBC giảm 5,34%, DXG giảm 3,57%, PDR giảm 4,29%, IDC giảm 1,84%. VIC cũng quay đầu giảm khoảng 1,56%, qua đó không còn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.

Diễn biến tiêu cực lan sang nhóm công nghiệp với VSC giảm sàn, GEX và GEE giảm quanh 5 - 6%, trong khi GMD, VCG, HAH giảm 4 - 5%. Ở nhóm tiêu dùng, MCH và VVS cũng giảm sàn, cho thấy áp lực bán lan rộng trên nhiều lĩnh vực.

Trong khi đó trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 4,1 điểm xuống 239 điểm. Chỉ số Upcom-Index giảm 1,27 điểm xuống 122 điểm.

VN-Index giảm 34 điểm, sắc đỏ bao trùm thị trường. (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán vẫn có thể giảm thời gian tới. Chuyên gia của SSI Research cho rằng, chỉ số có thể cần thêm thời gian tích lũy trở lại, chờ đợi tín hiệu cân bằng tốt hơn khi xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Trong kịch bản thận trọng, vùng 1.580 là điểm tựa kế tiếp của chỉ số.

Chứng khoán SHS nhận định, vùng 1.700 điểm chưa phải là vùng giá quá hấp dẫn. Tuy nhiên nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị xem xét các cơ hội đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo. Với diễn biến hiện tại, có thể áp lực bán giải chấp, hạ tỷ lệ đòn bẩy sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần tới.

SHS cho rằng nếu thị trường tiếp tục chịu áp lực bán thì vùng giá VN-Index dưới 1.600 điểm là vùng giá hấp dẫn để xem xét các cơ hội đầu tư khi đã kiểm soát rủi ro tốt. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS cho hay, thị trường vẫn chưa phải diễn biến quá xấu và cũng chưa xuất hiện tín hiệu “bán tháo”.

"Vẫn có những cổ phiếu đi ngược xu hướng hoặc thu hút sự quân tâm đặc biệt của giới đầu tư trong giai đoạn tới. Các nhà đầu tư cần tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư “ngược dòng”, những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ổn định hoặc tăng trưởng đột phá", ông Khánh lưu ý.