Những khu vực nào ở Hà Nội có thể đón mưa rào trong vài giờ tới?

Video: Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và rađa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa rào và dông cho khu vực tỉnh Phú Thọ và có xu hướng mở rộng về phía khu vực TP Hà Nội, tiến vào một số xã như Vật Lại, Mỹ Đức, Vân Đình.

Trong 4 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển thêm, gây mưa rào và dông ở các khu vực phường/xã kể trên, sau đó mở rộng ra các phường/xã khác của thành phố Hà Nội.

Hà Nội sắp đón mưa "giải nhiệt". (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Không chỉ Hà Nội, Phú Thọ, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, chiều 27/5, nhiều khu vực miền núi phía Bắc bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, giúp thời tiết dịu hơn.

Từ khoảng đầu giờ chiều, các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La ghi nhận mưa dông xuất hiện rải rác. Tại xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, khoảng 16h cùng ngày, một cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút xuất hiện sau chuỗi ngày nắng nóng liên tục.

Cũng trong chiều nay, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km154 qua địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh. Gió giật đã làm một số rào chắn tại công trường bị quật đổ.

Mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, ngày 28/5, tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C

Từ 29/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, trong 2 giờ qua (từ 17h đến 19h ngày 27/5), tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to như Ea Kmut 70mm; Ea Kar 58,4mm; Vụ Bổn 36mm...Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc tỉnh này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Cuôr Đăng, Ea Kar, Ea Kly, Ea Phê, Krông Pắc, phường Cư Bao, phường Tân An, Quảng Phú, Cư M’gar, Cư Pui, Dang Kang, Ea Drông, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea M’Droh, Ea Ning, Ea Ô, Ea Păl, Ea Riêng, Ea Wer, Krông Bông, phường Buôn Ma Thuột, phường Ea Kao, phường Tân Lập, phường Thành Nhất, Tân Tiến, Vụ Bổn.