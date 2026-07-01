Vingroup triển khai 3 dự án hạ tầng đường biển, đường bộ trọng điểm tại TP.HCM

(VTC News) -

3 dự án gồm dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu; nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác (Cần Giờ) cùng nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50.

Sự kiện khởi công 3 dự án trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ba công trình trên đều là những dự án trọng điểm, có vai trò thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển toàn diện – bền vững, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam.

Trong đó, dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình hạ tầng giao thông có tính đột phá. Lần đầu tiên, TP.HCM và Vũng Tàu được kết nối trên một trục giao thông trực tiếp, rút ngắn hành trình di chuyển Cần Giờ - Vũng Tàu xuống chỉ còn khoảng 10 phút, mở ra không gian phát triển hướng biển và thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, logistics cho cả khu vực.

Đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ giúp rút ngắn hành trình di chuyển giữa 2 địa phương xuống chỉ còn khoảng 10 phút.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 14,06km, điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh – Long Hòa, thuộc siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, xã Cần Giờ. Điểm cuối tại nút giao với đường 30 Tháng 4, phường Vũng Tàu, phường Rạch Dừa, phường Tam Thắng.

Toàn tuyến được quy hoạch 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng. Đặc biệt, công trình có hơn 8 km cầu vượt biển và 3,85 km hầm vượt biển, tạo thành hệ thống đường và hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh kỷ lục về đường vượt biển, công trình còn được thiết kế ấn tượng với khu vực cửa hầm hai đầu cầu mô phỏng hai đóa sen khổng lồ, kiêu hãnh vươn lên từ đại dương. Đây là nơi bố trí các trạm dừng nghỉ sinh thái với hệ thống trạm sạc, bãi để xe, khu ẩm thực, nhà dịch vụ, không gian cảnh quan đường dạo hiện đại.

Khi hoàn thành, đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ trở thành “biểu tượng trên biển” của TP HCM trong giai đoạn mới, đồng thời là điểm du lịch độc đáo thu hút du khách Việt Nam và thế giới.

Dự kiến sau 3 năm kể từ ngày được bàn giao mặt bằng và đủ điều kiện khởi công, công trình sẽ đi vào hoạt động và trở thành công trình “biểu tượng trên biển” của TP.HCM trong giai đoạn mới, đồng thời là điểm du lịch độc đáo thu hút du khách Việt Nam và thế giới.

Điểm khởi đầu của tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise, cộng hưởng lợi thế sẵn có tạo nên tâm điểm tăng trưởng cho trục phát triển kinh tế biển phía Nam trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Vân Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình giao thông cấp đặc biệt, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của TP HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Chúng tôi tin tưởng công trình khi hoàn thành sẽ trở thành biểu tượng hạ tầng trên biển của TP.HCM, cộng hưởng với Vinhomes Green Paradise để hình thành một trung tâm đô thị biển hiện đại, góp phần kiến tạo cực tăng trưởng mới cho Thành phố và khu vực phía Nam”.

Bà Trần Vân Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại sự kiện.

Hai công trình tiếp theo là nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác (xã Cần Giờ) và nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50 được thi công bởi liên danh tổng thầu EPC, với sự tham gia của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC - thành viên hệ sinh thái Vingroup.

Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối trên hành lang cao tốc Bến Lức - Long Thành, tăng cường khả năng lưu thông liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển đến Cần Giờ và các khu vực phía Nam thành phố.

Là một trong những đơn vị xây dựng chủ lực trong hệ sinh thái Vingroup, SGC sở hữu năng lực triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm, hệ thống máy móc chuyên dụng hiện đại cùng nguồn lực thi công mạnh mẽ.

SGC sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong liên danh, tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và công nghệ để tổ chức thi công khoa học, bảo đảm các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và tiến độ, góp phần đưa các công trình sớm đi vào khai thác, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Sự kiện hệ sinh thái Vingroup tham gia đầu tư và thi công các dự án hạ tầng giao thông chiến lược tại TP.HCM khẳng định cam kết của Tập đoàn trong việc đồng hành cùng Nhà nước kiến tạo hệ thống hạ tầng hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Không chỉ tạo động lực kết nối liên vùng, các dự án hạ tầng đường biển – đường bộ được khởi công hôm nay sẽ mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, tạo nền tảng cho tăng trưởng của TP.HCM trong nhiều thập kỷ tới.