Vingroup công bố Quỹ Hỗ trợ 280 tỷ đồng, tăng cơ hội tiếp cận phẫu thuật robot

(VTC News) -

Song hành với việc khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao theo mô hình đa kết nối đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, Hệ thống Y tế Vinmec vừa triển khai Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Đây là bước đi nhằm giảm gánh nặng chi phí, mở rộng cơ hội tiếp cận những công nghệ điều trị hàng đầu thế giới cho người Việt.

Phẫu thuật robot với chi phí chỉ tương đương phẫu thuật thông thường

Trong nhiều năm qua, phẫu thuật robot được xem là chuẩn mực của ngoại khoa hiện đại nhờ độ chính xác cao, ít xâm lấn và giúp người bệnh phục hồi nhanh. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn khiến công nghệ này vẫn là lựa chọn ngoài tầm với của nhiều bệnh nhân.

Ngày 27/6 vừa qua, Vinmec chính thức đưa vào hoạt động hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao - hệ sinh thái phẫu thuật robot đa kết nối đầu tiên tại Việt Nam. Trung tâm quy tụ nhiều nền tảng robot ngoại khoa hàng đầu thế giới, như Da Vinci XI, Hugo RAS, Toumai MT-1000, ROSA, CORI, Mazor X...

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - công bố Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật Robot.

Điểm khác biệt nổi bật là các hệ thống được kết nối đồng bộ giữa nhiều bệnh viện Vinmec trên toàn quốc, hình thành mạng lưới chia sẻ tri thức y khoa và công nghệ điều trị. Nhờ đó, người bệnh tại các địa phương có thể thụ hưởng các kỹ thuật điều trị đỉnh cao từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu mà không cần phải dịch chuyển lên các thành phố lớn hay ra nước ngoài.

Tuy nhiên, theo đại diện Vinmec, rào cản lớn nhất của phẫu thuật robot hiện nay không nằm ở chuyên môn, mà ở chi phí. Mỗi hệ thống robot có giá đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong khi trợ cụ và vật tư tiêu hao đặc thù của phẫu thuật robot có thể lên tới hàng chục, thậm chí hơn một trăm triệu đồng.

“Chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để những tiến bộ công nghệ thực sự đến được với người bệnh. Bởi dù công nghệ có hiện đại đến đâu, nếu người bệnh không thể tiếp cận thì những giá trị đó vẫn chưa trọn vẹn”, ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - chia sẻ.

Ca phẫu thuật thay khớp gối bằng robot tích hợp AI đầu tiên tại miền Trung được thực hiện tại Vinmec.

Xuất phát từ triết lý y đức đó, Vinmec công bố Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot với tổng nguồn lực 280 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Theo chương trình, Vinmec sẽ không tính chi phí khấu hao hệ thống robot vào giá dịch vụ, đồng thời hỗ trợ 100% chi phí trợ cụ và vật tư tiêu hao đặc thù của phẫu thuật robot cho đến khi sử dụng hết nguồn quỹ.

Nhờ đó, người bệnh chỉ phải chi trả mức chi phí tương đương một ca phẫu thuật thông thường nhưng vẫn được hưởng đầy đủ lợi ích của phẫu thuật robot theo đúng chỉ định chuyên môn.

Việc triển khai chương trình là minh chứng rõ nét cho mô hình hoạt động không vì lợi nhuận của Vinmec. Thay vì đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư công nghệ, hệ thống tái đầu tư nguồn lực cho nghiên cứu, đào tạo và đổi mới kỹ thuật. Đặc biệt, nhờ sự đồng hành của Vingroup, Vinmec có điều kiện bù đắp một phần chi phí công nghệ, qua đó đưa phẫu thuật robot đến gần hơn với đông đảo người dân.

Nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam, tiến bộ khoa học và tinh thần nhân văn

Theo các chuyên gia, hiệu quả của phẫu thuật robot không nên chỉ đánh giá qua chi phí của một ca mổ, mà cần nhìn trên tổng chi phí điều trị. Với ưu điểm đường mổ nhỏ, ít đau, ít biến chứng và thời gian hồi phục nhanh, người bệnh có thể rút ngắn thời gian nằm viện, giảm chi phí thuốc men, phục hồi chức năng và sớm quay trở lại công việc.

Do đó, nếu tính cả các khoản chi trực tiếp và gián tiếp, tổng chi phí điều trị bằng robot trong nhiều trường hợp có thể tương đương, thậm chí thấp hơn so với phương pháp mổ truyền thống.

Bên cạnh đó, mô hình đa kết nối cũng mang lại cơ hội tiếp cận y tế trình độ cao cho người bệnh ở các địa phương. Thay vì phải di chuyển đến Hà Nội, TP.HCM hoặc ra nước ngoài để tìm chuyên gia, người dân tại Cần Thơ, Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác có thể được điều trị ngay tại bệnh viện Vinmec trong khu vực. Trong tương lai, công nghệ kết nối và phẫu thuật từ xa sẽ tiếp tục xóa nhòa khoảng cách địa lý, giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chăm sóc của người thân.

GS.TS.BS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế - phát biểu tại buổi lễ khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec.

Phát biểu tại lễ khai trương, GS.TS.BS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế - đánh giá việc Vinmec đầu tư đồng bộ hệ thống robot hiện đại và xây dựng mô hình kết nối liên viện là bước tiến quan trọng của ngoại khoa Việt Nam trong kỷ nguyên y học chính xác. Theo Thứ trưởng, giá trị của công nghệ không nằm ở thiết bị, mà ở lợi ích thực sự mang lại cho người bệnh. Vì vậy, công nghệ cao phải luôn gắn với trách nhiệm xã hội.

GS.TS.BS Trần Văn Thuấn ghi nhận việc Vinmec công bố Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot ngay tại sự kiện là một cách tiếp cận nhân văn, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến cho người dân. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ kỳ vọng, hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec sẽ không chỉ là nơi hội tụ những thiết bị hiện đại, mà còn trở thành nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam, tinh thần khoa học, y đức và khát vọng đưa y học nước nhà vươn lên trong kỷ nguyên y học chính xác.