Vingroup đề xuất mở đường Rừng Sác lên 10 làn xe, nối đến khu đô thị Cần Giờ

(VTC News)

Sở Tài chính TP.HCM đã có ý kiến phản hồi đề xuất nghiên cứu đầu tư nâng cấp đường Rừng Sác của Tập đoàn Vingroup.

Theo đề xuất, doanh nghiệp đề nghị được chấp thuận lập hồ sơ dự án xây dựng đoạn nối 15B thuộc địa bàn phường Tân Mỹ (Nhà Bè cũ) và cải tạo nâng cấp đường Rừng Sác (Cần Giờ) với tổng chiều dài khoảng 37 km. Nhà đầu tư dự kiến thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2028, nếu được Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đường Rừng Sác là tuyến đường độc đạo đầu tư từ năm 1986 nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ, hiện đã mở rộng lên 6 làn xe.

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Phương án thanh toán bằng tiền hoặc quỹ đất đối ứng, sẽ xác định sau khi UBND TP.HCM xem xét có ý kiến. Tổng vốn khoảng 19.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng.

Dự án được chia làm 2 phân đoạn, gồm đường 15B dài khoảng 2km, quy mô 6 làn xe, có điểm đầu tại phường Tân Mỹ, điểm cuối tại ranh cầu Cần Giờ xã Nhà Bè.

Phân đoạn 2 là nâng cấp mở rộng đường Rừng Sác từ 6 làn xe lên 10 làn xe, trong đó có 8 làn xe cơ giới và 2 làn song hành, tổng chiều dài hơn 35km.

Điểm đầu của tuyến này kết nối với nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Bình Khánh, điểm cuối kết nối với đường của dự án đô thị lấn biển Cần Giờ tại xã Cần Giờ.

Vingroup cũng đề xuất TP.HCM chấp thuận cho Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (đơn vị thành viên trực thuộc Vingroup) đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Doanh nghiệp cam kết đủ năng lực, nguồn lực tài chính và am hiểu địa bàn để thực hiện dự án mở rộng tuyến đường nối trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ.

Theo quy hoạch chung TP.HCM, đến 2040, Cần Giờ có dân số khoảng 500 - 600 nghìn người, phát triển theo hướng chính là bảo vệ, phát huy giá trị khu vực dự trữ sinh quyển và hệ sinh thái rừng ngập mặn

Nhà đầu tư nhấn mạnh Cần Giờ hiện nay vẫn ở trong thế biệt lập, bị ngăn cách với phần còn lại của TP.HCM bởi hệ thống sông ngòi. Việc kết nối giao thông chủ yếu phụ thuộc vào phà Bình Khánh.

Khi dự án cầu Cần Giờ và khu đô thị lấn biển Cần Giờ hoàn thành, lưu lượng giao thông liên vùng dự kiến sẽ tăng đột biến. Nếu không được đầu tư nâng cấp mở rộng kịp thời, đường Rừng Sác hiện hữu sẽ trở thành "nút thắt cổ chai", gây ùn tắc nghiêm trọng và làm giảm hiệu quả khai thác của toàn bộ hệ thống cầu đường mới.

Do đó, dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông, mà còn tạo tiền đề hạ tầng vững chắc để phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái Cần Giờ theo đúng định hướng quy hoạch của Thành phố.

"Việc di chuyển từ trung tâm Thành phố đến Cần Giờ hiện gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Việc đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác là vô cùng cấp thiết, nhằm hình thành trục giao thông "xương sống" xuyên suốt", đề xuất của Vinroup khẳng định.

Cụ thể, tuyến 15B kết trực tiếp từ trục Nguyễn Lương Bằng (Quận 7 cũ), đi qua Nhà Bè và nối thẳng vào cầu Cần Giờ, tạo nên sự liên kết vùng đồng bộ từ trung tâm Thành phố xuống phía Nam.

Đây là trục đường song song giảm tải cho đường Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Hữu Thọ. Đặc biệt, đường Rừng Sác là tuyến độc đạo huyết mạch nối từ cầu Cần Giờ xuống biển.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc kết nối giao thông giữa trung tâm Thành phố với các xã phía Nam bằng dự án đường Rừng Sác trên mang tính chiến lược, cấp bách.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) và các phường, xã có dự án đi qua cũng thống nhất sự cần thiết đầu tư dự án, tạo không gian phát triển Cần Giờ, kết nối vùng.

Còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẳng định các trục đường doanh nghiệp đề xuất đầu tư có các dự án đang triển khai như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ, nút giao kết nối từ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Trong đó, tuyến đường Rừng Sác hiện trạng đã được đầu tư quy mô khoảng 6 làn xe. Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị cần nghiên cứu, phân tích thêm về năng lực vận tải của tuyến đường Rừng Sác, kết hợp với tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ, để đánh giá sự cần thiết phải thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác theo phương thức PPP (Hợp đồng BT).

Theo Sở Tài chính, toàn bộ hướng tuyến của dự án phù hợp với định hướng quy hoạch chung của thành phố.

Cần Giờ có hệ sinh thái đặc biệt, là khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2000.

Trục đường 15B và Rừng Sác được định hướng là tuyến trục chính đô thị, tạo thành hành lang kết nối thông suốt từ trung tâm về phía biển Cần Giờ.

Sở Tài chính đề xuất UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận cho nhà đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời chỉ đạo giao nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung theo ý kiến góp ý của sở, ngành và phường xã liên quan.

Đường Rừng Sác dài khoảng 35 km, đầu tư từ năm 1986, là một trong những tuyến huyết mạch đầu tiên kết nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM. Tuyến đường này vừa nâng cấp, hiện có 6 làn xe và giữ vai trò trục xương sống của Cần Giờ. Cần Giờ cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, có diện tích hơn 71.300 ha, đang triển khai nhiều dự án lớn như khu đô thị biển 2.870 ha, tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao Rừng Sác - cao tốc Bến Lức -Long Thành... Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trục đường Nguyễn Lương Bằng - đường 15B - cầu Cần Giờ - đường Rừng Sác tạo thành tuyến đường trục đô thị kết nối từ trung tâm Thành phố đến Cần Giờ, góp phần hoàn thiện, kết nối thông suốt hành lang phát triển theo hướng Bắc - Nam của Thành phố về phía biển. Cũng theo quy hoạch này, phân vùng đô thị Cần Giờ dự báo dân số đến năm 2040 khoảng 500 - 600 nghìn người. Hướng phát triển chính là bảo vệ, phát huy giá trị khu vực dự trữ sinh quyển Cần Giờ và hệ sinh thái rừng ngập mặn; phát triển có kiểm soát các khu vực dân cư nông thôn kết hợp phát triển sinh thái....