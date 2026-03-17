Cận cảnh khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau gần một năm thi công

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News từ góc nhìn trên cao, khu vực ven biển xã Cần Giờ (TP.HCM) đang được san lấp quy mô lớn. Toàn bộ khu vực dự án dần hình thành các phân khu chức năng, trong khi nhiều hạng mục hạ tầng được triển khai song song.
Theo quan sát tại công trường, công tác san lấp giai đoạn 1 của dự án hiện đã hoàn thành khoảng 75 - 80% tổng khối lượng.
Tại phân khu giải trí trung tâm của dự án mang tên The Haven Bay, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Phân khu này có diện tích 771,1 ha, được định hướng trở thành khu vực sầm uất nhất toàn dự án với tổ hợp tiện ích giải trí rộng khoảng 122 ha.
Nhiều tuyến đường nội bộ trong phân khu đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cống thoát nước và mạng lưới điện ngầm.
Một số công trình quy mô lớn cũng đã bước vào giai đoạn thi công móng và cọc như nhà hát, khu nhà thấp tầng và khách sạn.
Cùng với các khu chức năng, nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường trục chính lớn nhất của dự án, rộng 120 m và dài khoảng 8 km, hiện đã được nhà thầu thảm nhựa gần như toàn bộ.
Tuyến đường này kéo dài dọc theo bờ biển hiện hữu, từ khu vực thị trấn Cần Thạnh cũ đến xã Long Hòa cũ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối phân khu A ở phía tây với phân khu B ở phía đông của toàn dự án.
Bên cạnh đó, hệ thống đê kè chống sóng dài hơn 50 km cũng đang được triển khai nhằm bảo vệ khu đô thị trước tác động của thủy triều và sóng biển.
Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ - thành viên của Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM.
Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích khoảng 2.870 ha, trong đó hơn 1.357 ha được hình thành từ việc lấn biển.
Khi hoàn thành, khu đô thị được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng quy mô lớn của khu vực phía Nam, với khả năng đón khoảng 40 triệu lượt du khách mỗi năm, đặc biệt khi tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được xây dựng.
Với quy mô lớn cùng hệ thống hạ tầng hiện đại đang dần hình thành, khu đô thị lấn biển Cần Giờ được kỳ vọng trở thành một trong những khu đô thị du lịch hiện đại, sang trọng bậc nhất cả nước trong tương lai, thu hút du khách và nhà đầu tư trong và ngoài nước.
