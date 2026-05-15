Danh ca Bảo Yến hiếm hoi tái xuất với ca khúc huyền thoại 'Tình cây và đất'

Sau nhiều năm vắng bóng ở các sân khấu âm nhạc, tối 14/5, danh ca Bảo Yến bất ngờ xuất hiện tại chương trình nghệ thuật “true Concert 2026 - Tình Đất” diễn ra ở Nhà hát Hồ Gươm. Sự trở lại hiếm hoi của nữ danh ca nhanh chóng trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc của đêm diễn.

Trong chương trình, Bảo Yến thể hiện ca khúc bất hủ Tình cây và đất. Giọng hát giàu trải nghiệm, sâu lắng của nữ danh ca khiến không gian sân khấu như chậm lại, gợi nhớ ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc. Không cần quá nhiều kỹ thuật trình diễn hay hiệu ứng cầu kỳ, nữ danh ca vẫn chinh phục người nghe bằng chất giọng đầy tự sự và cảm xúc làm nên tên tuổi suốt nhiều thập kỷ.

true Concert 2026 - Tình đất là chặng thứ ba của hành trình âm nhạc lấy cảm hứng từ thiên nhiên, sau “Nước” năm 2019 và “Thanh âm của thiên nhiên” năm 2021. Năm nay, chương trình chọn “đất” làm hình tượng trung tâm để kể câu chuyện về sự sống, cội nguồn và mối gắn kết giữa con người với thiên nhiên.

Toàn bộ đêm diễn kéo dài 90 phút, được chia thành 5 chương gồm Cánh đồng, Hoa trái, Nước, Rừng và Tình đất. Không gian sân khấu được đầu tư công phu với công nghệ 3D mapping, hiệu ứng ánh sáng hiện đại cùng nhiều lớp dàn dựng mang tính thị giác.

Đêm diễn mở màn bằng tiết mục múa Sương sớm kết hợp hiệu ứng 3D mapping. Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc cùng nhóm OPlus mang đến liên khúc Giọt sương - Hạt sương trên lá - Con sâu - Em đứng trên cánh đồng với màu sắc trẻ trung, trong trẻo.

Thùy Chi gây ấn tượng khi hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh trên chiếc xích đu treo giữa sân khấu. Giọng hát trong veo của nữ ca sĩ hòa quyện cùng OPlus trong liên khúc Đồng xanh (Greenfields) và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mở ra không gian đồng cỏ đầy chất thơ.

Ở chương Rừng, Nguyễn Hùng mang đến một trong những phần trình diễn giàu cảm xúc nhất với mashup “Ở trong khu rừng - Phép màu - 5 ngón bàn tay”. Hình ảnh nam nghệ sĩ ôm guitar giữa sân khấu phủ sắc xanh tạo nên cảm giác mộc mạc, gần gũi như cuộc đối thoại với thiên nhiên.

Hà An Huy cũng tạo điểm nhấn khi đưa những mầm cây thật lên sân khấu trong ca khúc “Tôi muốn làm cái cây”. Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh mang đến bản phối mới của Hoa mặt trời và Từ đó. Tiết mục của nam ca sĩ được đầu tư mạnh về phần hình ảnh với hiệu ứng 3D mapping và đàn bướm ảo bay khắp sân khấu khiến khán giả thích thú.

Ca sĩ Marzuz tạo màu sắc riêng với Nước sâu mang hơi hướng rock. Ở phần cuối tiết mục, nữ ca sĩ bất ngờ đưa một đoạn dân ca vào bài hát, tạo nên khoảng lặng giàu cảm xúc giữa không gian âm nhạc hiện đại.

Không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần, “true Concert 2026 - Tình Đất” còn cho thấy cách nghệ thuật, công nghệ và thiên nhiên có thể hòa quyện để tạo nên một trải nghiệm giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ cũng giúp chương trình trở thành câu chuyện về sự kết nối, gìn giữ và trao truyền những giá trị bền vững theo thời gian.