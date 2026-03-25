TP.HCM cân đối, phân bổ quỹ nhà tái định cư cho dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ

Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, tại cuộc họp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ, lãnh đạo Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các phường, xã liên quan rà soát, cân đối và phân bổ quỹ nhà tái định cư phục vụ dự án.

Việc rà soát, báo cáo, đề xuất phải thực hiện trước ngày 25/3.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed phải khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị, để làm cơ sở lập hồ sơ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phối cảnh depot tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Kết luận nhấn mạnh Metro Bến Thành - Cần Giờ đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028. Với ý nghĩa quan trọng của dự án, cùng với tiến độ triển khai cấp bách, các đơn vị liên quan phải tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao khẩn trương nhất.

Trong đó, Sở Tài chính được giao chủ trì thực hiện các chỉ đạo của UBND TP.HCM. Đặc biệt nghiên cứu báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt đô thị về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án.

Thành phố yêu cầu trước 25/3, Sở Tài chính phải tham mưu, đề xuất các phương án theo quy định.

Kết luận cũng giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; để Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định trước ngày 28/3.

Trước ngày 6/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải trình UBND TP.HCM phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các phường, xã có dự án đi qua chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Đường sắt đô thị trong quá trình góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi. Đồng thời rà soát, lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sát thực tế, đúng quy định.

Metro Bến Thành - Cần Giờ chạy song song đường Rừng Sác, đã động thổ ngày 19/12/2025.

Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đã được động thổ ngày 19/12/2025. Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, tuyến metro này được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435mm, với chiều dài tuyến chính hơn 54km, tốc độ thiết kế 350km/h và tải trọng trục 17 tấn/trục.

Metro Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu tại khu vực chợ Bến Thành và điểm cuối tại khu đất 39ha, tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ). Depot và trung tâm OCC sẽ được đặt tại xã Cần Giờ.

Mới đây, UBND TP.HCM đã yêu cầu nghiên cứu vị trí, phương án tuyến của dự án, đồng thời hạn chế tối đa việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Bên cạnh đó, việc bố trí tuyến phải đảm bảo khoảng cách an toàn và giảm ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu, cũng như các dự án dự kiến triển khai trong thời gian tới. Trong đó có các khu vực quan trọng như không gian ngầm Công viên 23/9, khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, cùng các cầu và tuyến đường hiện hữu.

Đáng chú ý, Thành phố yêu cầu khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội có phương án bố trí đoạn tuyến đi ngầm đi qua.

TP.HCM phấn đấu hoàn tất bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án trong tháng 10/2026.

Trước đó, Metro Bến Thành - Cần Giờ được đề xuất thực hiện toàn bộ trên cao, ga đầu tại Tân Thuận (Quận 7 cũ), ga cuối tại Cần Giờ. Nhà đầu tư sau đó đề xuất được kéo dài tuyến kết nối với trung tâm TP.HCM, ga đầu đặt tại khu vực Bến Thành.

Đoạn phát sinh từ Bến Thành đến Tân Thuận khoảng 5km nhà đầu tư đề xuất được đi ngầm, để giảm chi phí đền bù giải tỏa.

Riêng đoạn từ Tân Thuận đến Cần Giờ sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án đã đề xuất trước đó.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Theo chủ đầu tư dự án, khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt sẽ giúp hành khách di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ trong 13 phút.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Trong đó, với đường Vành đai 3 TP.HCM, phải tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính để thi công. Mục đích là hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào khai thác trước ngày 30/6. Với Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu phải hoàn thành các hạng mục, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, đưa tuyến chính vào khai thác trước ngày 31/3.... Ngoài ra, kết nối sân bay Long Thành còn có các tuyến metro gồm Metro số 2, đoạn Bến Thành – Tham Lương; đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm và Metro Thủ Thiêm – Long Thành, đang được khẩn trương thực hiện.