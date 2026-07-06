Vietlott 7/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/7/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 7/7. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 7/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 7/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

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Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Người chơi có thể cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh và chính xác trên Báo điện tử VTC News, nơi liên tục đăng tải kết quả ngay sau khi kỳ quay số kết thúc, thường từ khoảng 16h15 mỗi ngày.

- Ngoài VTC News, kết quả mở thưởng còn được công bố trên website chính thức của các công ty xổ số kiến thiết, đồng thời phát trực tiếp trên các kênh truyền hình và phát thanh theo lịch quay của từng đài.

- Với những ai muốn theo dõi quá trình quay số trực tiếp, có thể đến trường quay của đơn vị phát hành theo quy định. Khi trúng thưởng, người sở hữu vé sẽ làm thủ tục nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Theo quy định của Vietlott, vé Power 6/55 trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, quyền lĩnh thưởng sẽ tự động chấm dứt.

- Khi đến nhận giải, người sở hữu vé phải xuất trình tờ vé còn nguyên vẹn, đầy đủ thông tin, không bị rách, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Quá trình kiểm tra và chi trả sẽ được thực hiện tại các điểm trả thưởng hoặc đơn vị được Vietlott ủy quyền.

- Để bảo đảm việc tra cứu chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới kiểm tra kết quả, giúp hệ thống có đủ thời gian cập nhật đầy đủ dữ liệu của kỳ quay.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi trúng thưởng Power 6/55, người chơi có thể mang vé đến trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc điểm trả thưởng được ủy quyền để hoàn tất thủ tục nhận giải. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng theo lựa chọn của người trúng.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian để xác minh thông tin liên quan đến vé trúng, việc chi trả có thể được tạm hoãn. Giải thưởng chỉ được thanh toán sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất và có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 hấp dẫn người chơi nhờ cơ cấu giải thưởng có giá trị cao, trong đó Jackpot 1 được trao cho vé trùng đủ 6 số, có mức khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay nếu chưa xuất hiện người trúng.

- Bên cạnh đó, Jackpot 2 dành cho người chơi trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, với giá trị khởi điểm 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy liên tục theo quy định của Vietlott.

- Ngoài hai giải Jackpot, người tham gia còn có cơ hội nhận nhiều mức thưởng khác như 40 triệu đồng khi trùng 5 số, 500.000 đồng khi trùng 4 số và 50.000 đồng nếu trùng 3 số.

- Mỗi lần tham gia chỉ cần 10.000 đồng cho một bộ số. Trong trường hợp một vé đủ điều kiện nhận nhiều giải thưởng, Vietlott sẽ chi trả theo hạng giải có giá trị cao nhất mà tờ vé đạt được.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 7/7/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.