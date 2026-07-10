Vietlott 10/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 10/7. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 10/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 10/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 10/7- Xổ số Mega 6/45 10/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/7/2026 - Vietlott Mega 6/45 10/7

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Xổ số Mega 6/45 được Vietlott tổ chức quay số mở thưởng vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần. Các kỳ quay diễn ra theo lịch cố định để người chơi dễ dàng theo dõi và tham gia.

- Thời gian quay số thường bắt đầu vào khoảng 18h00 - 18h30 theo quy định của Vietlott. Kết quả sẽ được công bố ngay sau khi quá trình quay thưởng hoàn tất.

- Nếu lịch quay hoặc thời gian mở thưởng có sự thay đổi, Vietlott sẽ thông báo trên các kênh thông tin chính thức. Người chơi nên theo dõi thường xuyên để cập nhật lịch quay và kết quả mới nhất.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Trước khi mua vé Mega 6/45, người chơi nên tìm hiểu đầy đủ thể lệ tham gia, cách chọn số, cơ cấu giải thưởng và quy trình lĩnh thưởng để tránh những sai sót không đáng có trong quá trình dự thưởng.

- Một vé dự thưởng hợp lệ phải do Vietlott phát hành, còn nguyên hiện trạng, không rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Đồng thời, bộ số trên vé phải trùng với kết quả của hạng giải tương ứng mới được công nhận trúng thưởng.

- Mỗi tờ vé chỉ có giá trị cho một kỳ quay số đã đăng ký. Nếu người chơi mua vé vào thời điểm cận giờ khóa bán, hệ thống có thể tự động chuyển sang kỳ quay kế tiếp theo quy định của Vietlott.

- Người sở hữu vé Mega 6/45 trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau khi hết thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không còn được giải quyết chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người trúng Mega 6/45 có giá trị giải thưởng dưới 10 tỷ đồng có thể thực hiện thủ tục lĩnh thưởng tại các đại lý hoặc điểm bán vé được Vietlott ủy quyền. Hình thức này giúp việc nhận giải diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.

- Với các giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để tiến hành xác minh thông tin, kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé và hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi nhận tiền thưởng.

- Toàn bộ quy trình kiểm tra vé, xác thực hồ sơ và chi trả giải thưởng đều được Vietlott thực hiện minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Điều này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người trúng thưởng trong mọi trường hợp.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia xổ số Vietlott phải từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia hoạt động dự thưởng.

- Mọi giải thưởng của Vietlott đều được thanh toán bằng đồng Việt Nam. Đối với các khoản thưởng thuộc diện chịu thuế, người trúng sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi được nhận tiền.

- Nếu lựa chọn mua vé qua các kênh trực tuyến chính thức của Vietlott, người chơi cần khai báo đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để phục vụ việc xác thực tài khoản, đối chiếu dữ liệu và hỗ trợ quá trình nhận thưởng khi cần thiết.

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