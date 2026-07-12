Vietlott 12/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 12/7. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 12/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 12/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 12/7- Xổ số Mega 6/45 12/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/7/2026 - Vietlott Mega 6/45 12/7

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 10/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/7/2026

Vietlott 10/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/7/2026

- Vietlott 8/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/7/2026

Vietlott 8/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/7/2026

- Vietlott 5/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/7/2026

Vietlott 5/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/7/2026

- Vietlott 3/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/7/2026

Vietlott 3/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/7/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

Mega 6/45 được Vietlott mở thưởng định kỳ vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần. Lịch quay được duy trì ổn định để người chơi thuận tiện tham gia và theo dõi.

Mỗi kỳ quay số thường diễn ra trong khoảng 18h00 – 18h30. Sau khi kết thúc quay thưởng, kết quả sẽ được Vietlott công bố ngay trên các kênh chính thức.

Trường hợp có điều chỉnh về lịch quay hoặc thời gian mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website, ứng dụng và các kênh thông tin chính thức để người chơi dễ dàng cập nhật.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để tham gia Mega 6/45 hiệu quả, người chơi nên nắm rõ quy định dự thưởng, cách chơi, cơ cấu giải và thủ tục nhận thưởng trước khi mua vé.

- Chỉ những vé do Vietlott phát hành hợp lệ, còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa và có dãy số trùng với kết quả công bố mới đủ điều kiện nhận giải.

- Mỗi vé Mega 6/45 chỉ áp dụng cho một kỳ quay số. Nếu giao dịch được thực hiện sát thời điểm khóa vé, hệ thống có thể ghi nhận cho kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, tờ vé sẽ hết hiệu lực theo quy định của Vietlott.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với giải thưởng Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng, người chơi có thể nhận thưởng tại điểm bán vé hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn.

- Nếu giá trị giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần trực tiếp đến trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để xác minh thông tin, kiểm tra vé và hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng.

- Mọi khâu từ đối chiếu vé, xác thực hồ sơ đến chi trả giải thưởng đều được Vietlott thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi của người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Chỉ người từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật hạn chế hoặc cấm mới được tham gia các sản phẩm xổ số của Vietlott.

- Tiền thưởng Vietlott được chi trả bằng đồng Việt Nam. Trường hợp phát sinh nghĩa vụ thuế, người trúng sẽ thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành trước khi nhận thưởng.

- Khi mua vé trên các kênh trực tuyến chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác để phục vụ việc xác minh tài khoản và hỗ trợ quá trình lĩnh giải khi trúng thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 12/7/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.