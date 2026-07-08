Việt Nam cần làm gì để trở thành điểm đến mới của khách du lịch Hồi giáo?

(VTC News) -

Ngày 8/7, tại phường Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến mới cho du khách Hồi giáo”, nhằm tìm giải pháp khai thác hiệu quả thị trường hơn 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu.

Du khách Hồi giáo là thị trường khá tiềm năng của Việt Nam trong tương lai (ảnh minh họa)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế nhưng chỉ có hơn 600.000 khách Hồi giáo, chiếm chưa đến 3%. Theo bà, đây là con số còn khá khiêm tốn so với tiềm năng của thị trường.

Bà Hằng cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế khi luôn đề cao các giá trị hòa bình, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa và tín ngưỡng - những yếu tố phù hợp với tinh thần của du lịch Halal.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng tiêu chuẩn, mở rộng hệ thống dịch vụ đạt chuẩn Halal và xây dựng thương hiệu để trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách Hồi giáo.

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu khai mạc

Theo ông Fazal Bahardeen, Tổng Giám đốc CrescentRating và HalalTrip (Singapore), châu Á đang trở thành trung tâm tăng trưởng của du lịch Hồi giáo khi khoảng 65% khách Hồi giáo quốc tế, tương đương gần 128 triệu lượt, lựa chọn các điểm đến trong khu vực.

Ông cho biết lượng khách du lịch Hồi giáo quốc tế được dự báo đạt 262 triệu lượt vào năm 2030 với tổng mức chi tiêu hơn 310 tỷ USD. Cùng với đó, dân số Hồi giáo toàn cầu sẽ tăng từ 2,2 tỷ người lên khoảng 2,57 tỷ người vào năm 2036, mở ra dư địa rất lớn cho ngành du lịch.

Dù đã cải thiện vị trí từ hạng 43 năm 2018 lên hạng 25 năm 2026 trên Chỉ số Du lịch Hồi giáo toàn cầu (GMTI), Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức. Theo ông Fazal Bahardeen, khoảng 80% du khách hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lên kế hoạch du lịch. Nếu thông tin về các dịch vụ Halal không được chuẩn hóa để AI có thể nhận diện và xác thực, điểm đến sẽ rất khó tiếp cận nhóm khách này.

Việt Nam đang hướng tới xây dựng thương hiệu trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách Hồi giáo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cũng thẳng thắn nhìn nhận du lịch Halal của Việt Nam mới ở giai đoạn khởi động. Hệ thống sản phẩm còn đơn lẻ, thiếu nhân lực am hiểu văn hóa Hồi giáo, trong khi các dịch vụ ăn uống, lưu trú, không gian cầu nguyện và chứng nhận Halal vẫn chưa phát triển đồng bộ.

Theo ông Hồ An Phong, để cạnh tranh với các nước trong khu vực, Việt Nam cần sớm xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal hoàn chỉnh; phát triển các sản phẩm mang bản sắc riêng, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường kết nối hàng không với các thị trường Hồi giáo trọng điểm.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương xác định khách Hồi giáo là thị trường tiềm năng trong chiến lược phát triển du lịch. Khánh Hòa sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư khách sạn, nhà hàng đạt chuẩn Halal, đồng thời phát huy lợi thế về yến sào, trầm hương, rong nho, nho, nha đam và các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn Halal.

Chiều cùng ngày, Diễn đàn Kinh tế Halal tiếp tục diễn ra với các nội dung xúc tiến thương mại và đầu tư. Các chuyên gia quốc tế thảo luận cơ hội đưa nông sản, thủy sản Việt Nam vào thị trường thực phẩm Halal có quy mô khoảng 3.000 tỷ USD, đồng thời thúc đẩy kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế.