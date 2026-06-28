Việt Nam lần đầu đăng cai giải thưởng kiến trúc, du lịch châu Á

(VTC News) -

Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc châu Á (Asia Architecture Design Awards - AADA) và Giải thưởng Du lịch, Lữ hành châu Á (Asia Hospitality Awards - AHA) 2026 diễn ra tại hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh). Đây là lần đầu tiên Việt Nam được lựa chọn đăng cai sự kiện sau ba mùa giải tổ chức tại Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc.

Ông Tan Quee Peng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo.

Không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước chủ nhà, lễ trao giải còn gây ấn tượng khi được tổ chức ngay bên trong hang Ngọc Rồng - kỳ quan địa chất niên đại khoảng 150 triệu năm. Không gian thiên nhiên kỳ vĩ kết hợp cùng công nghệ trình chiếu 3D Mapping, âm nhạc đương đại và các tiết mục nghệ thuật tạo nên một sân khấu đặc biệt giữa lòng hang động.

Sự kiện quy tụ hàng trăm kiến trúc sư, nhà thiết kế, doanh nghiệp khách sạn - du lịch, nhà phát triển dự án, chuyên gia sáng tạo cùng đối tác truyền thông đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề "Influential Asia" (Châu Á kiến tạo sức ảnh hưởng), mùa giải năm nay tôn vinh những cá nhân, công trình và thương hiệu góp phần định hình diện mạo mới của khu vực thông qua sáng tạo, đổi mới, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển bền vững.

Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc châu Á (Asia Architecture Design Awards - AADA) và Giải thưởng Du lịch, Lữ hành châu Á (Asia Hospitality Awards - AHA) 2026 diễn ra tại hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh).

Theo ông Tan Quee Peng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, các giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế và khách sạn - du lịch mà còn phản ánh những xu hướng đang dẫn dắt sự phát triển của châu Á.

Hội đồng Giám khảo đã đánh giá hàng trăm hồ sơ đến từ nhiều quốc gia. Nhiều công trình được vinh danh nhờ những giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, tái sinh không gian, bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Đáng chú ý, nhiều dự án của Việt Nam cũng được xướng tên như Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS, WMS House, Bánh Mật House, Sola Peninsula, One Central Saigon cùng các dự án thiết kế và sản xuất nội thất của Landco Corporation. Theo Hội đồng Giám khảo, các công trình Việt Nam cho thấy sự trưởng thành rõ nét về tư duy kiến trúc, không chỉ ở chất lượng chuyên môn mà còn ở khả năng tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng và định hình tương lai đô thị.

Ở lĩnh vực du lịch, nhiều mô hình nghỉ dưỡng sinh thái, khách sạn boutique và sản phẩm du lịch thế hệ mới được đánh giá cao nhờ đề cao trải nghiệm của du khách, bản sắc địa phương và định hướng phát triển bền vững.

điều tạo nên dấu ấn của các dự án không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn hay tính sáng tạo mà còn ở tinh thần tiên phong và khả năng tạo ra những giá trị lâu dài cho xã hội.

Việc tổ chức một sự kiện quốc tế quy mô lớn tại hang Ngọc Rồng không chỉ góp phần tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành kiến trúc và du lịch châu Á mà còn quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến mới cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và MICE tầm cỡ quốc tế.

Khép lại mùa giải 2026, Ban tổ chức công bố chủ đề của mùa giải tiếp theo là "Visionary Asia" (Tầm nhìn châu Á). Từ năm 2027, hai hệ thống giải thưởng sẽ áp dụng mô hình đánh giá và công bố kết quả xuyên suốt năm thay vì chỉ trao giải một lần vào cuối mùa. Lễ trao giải thường niên năm 2027 dự kiến diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).