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Màn lột xác của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga trước khi công khai hẹn hò Việt Anh Từng bị gắn với biệt danh "cá sấu chúa" bởi vai diễn xấu xí, Quỳnh Nga có sự thay đổi hình ảnh ấn tượng.

Một ngân hàng đưa ra lãi suất tiết kiệm 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiết kiệm trực tuyến lên tới 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Xe khách lao khỏi cao tốc, 4 người tử vong: Đổi lịch về sớm vì hàng xóm có tang Sau khi kết thúc chuyến du lịch sớm để trở về vì hàng xóm có tang, đoàn khách ở Thái Nguyên gặp tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong.

Nga càn quét địa điểm lưu trữ UAV tầm xa của Ukraine Nga tấn công kho chứa máy bay không người lái tầm xa và khu vực triển khai quân của đối phương tại gần 150 địa điểm trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tin nóng thế giới hôm nay ngày 17/7: Châu Âu đối mặt nguy cơ nắng nóng vượt 50°C Tổng hợp tin tức thế giới ngày 17/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Nga - Ukraine, nắng nóng tại châu Âu, xuất khẩu dầu Trung Đông và dịch Ebola ở CHDC Congo.

Tin mới nhất đợt mưa lớn ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc, tập trung tại vùng núi, trung du, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Video: Khoảnh khắc giải cứu 3 người mắc kẹt giữa dòng lũ dữ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử (Lai Châu) phối hợp công an và chính quyền địa phương cứu thành công 3 người mắc kẹt giữa dòng lũ tại hồ thủy điện Nậm Sì Lườn

Huy động hơn 200 cán bộ, drone cứu hộ vùng ngập lũ Lai Châu Công an tỉnh Lai Châu huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng drone và nhiều phương tiện chuyên dụng triển khai cứu hộ, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập.

Cầu thủ Pháp không muốn đá trận tranh hạng ba World Cup Nhiều tuyển thủ Pháp không còn động lực gặp Anh ở trận tranh hạng ba sau thất bại nặng nề trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.

Cận cảnh khu tập thể 56 tuổi ở Hà Nội sắp 'lột xác' thành 2 toà chung cư 30 tầng Sau nhiều thập kỷ xuống cấp, khu tập thể Trương Định (Hà Nội) sắp được cải tạo theo quy hoạch mới với 2 tòa chung cư cao 30 tầng, thay thế dãy nhà cũ.

Cảnh 'khối nghỉ hè' gào khóc khi bị bê lên xe rời quê khiến dân mạng phì cười Ai xem clip cũng khó nhịn cười khi thấy cảnh cậu bé khóc lớn, "cố thủ" ở nhà bà ngoại, hai người lớn phải cố gắng mới "khuân" được cậu lên ô tô về lại nhà mình.

4 nội dung cần biết về chế độ thai sản khi sinh con thứ 2 theo quy định mới Từ 1/7/2026, người lao động sinh con thứ 2 được hưởng chế độ thai sản theo quy định mới với những thay đổi về điều kiện, thời gian nghỉ và mức hưởng.

Đề xuất xem xét miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái Bộ Y tế đề xuất các địa phương xem xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh và sữa học đường đối với gia đình sinh hai con gái.

Vượt quá tốc độ hơn 40 km/h, tài xế ở Lào Cai tăng ga bỏ chạy khi thấy CSGT Chạy 91 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép tối đa 50 km/h, nam tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, tăng ga bỏ chạy và sau đó bị xử lý 3 lỗi vi phạm.