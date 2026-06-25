Video loạt toà nhà cao tầng tại Venezuela sụp đổ sau trận động đất kinh hoàng

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ phát đi cảnh báo đỏ thông qua hệ thống PAGER, ước tính sự rung lắc do trận động đất có thể gây ra hàng nghìn thương vong. “Cảnh báo đỏ về thương vong và thiệt hại kinh tế do động đất. Thương vong cao và thiệt hại trên diện rộng là điều khó tránh khỏi và thảm họa có khả năng lan rộng. Các cảnh báo đỏ trước đây đòi hỏi sự ứng phó ở cấp quốc gia hoặc quốc tế", thông báo của USGS có đoạn. (Ảnh: Getty)