Video loạt toà nhà cao tầng tại Venezuela sụp đổ sau trận động đất kinh hoàng

Nhiều tòa nhà bị hư hại ở Catia La Mar, Venezuela sau trận động đất.
Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cũng đưa ra cảnh báo cho người Mỹ ở Venezuela, khuyên họ tìm nơi trú ẩn an toàn và tránh những khu vực bị thiệt hại. (Video: CNN)
Nhiều tòa nhà bị hư hại ở Catia La Mar, Venezuela sau trận động đất.
Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cũng đưa ra cảnh báo cho người Mỹ ở Venezuela, khuyên họ tìm nơi trú ẩn an toàn và tránh những khu vực bị thiệt hại. (Video: CNN)
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