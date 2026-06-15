Tổng thống Mỹ: Các tàu thuyền đã bắt đầu đi lại tự do qua eo biển Hormuz

“Các tàu thuyền đang bắt đầu di chuyển, nhiều tàu chở đầy dầu mỏ đã rời eo biển Hormuz. Những con tàu này đang đi theo “hành lang phía Nam” - tuyến đường hoàn toàn an toàn, an ninh và thông suốt. Ngoài ra còn có những tuyến hàng hải khác nữa!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, hiện vẫn xuất hiện nhiều thông điệp khác nhau, thậm chí có phần mâu thuẫn, về thời điểm eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn.

Trước đó, ông Trump cho biết eo biển sẽ chính thức mở lại vào ngày 19/6, sau khi thỏa thuận được ký kết tại Thuỵ Sĩ. Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Vance lại khẳng định: “Chúng tôi đã ký thỏa thuận dưới hình thức điện tử từ ngày hôm qua (14/6)”.

Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết các vấn đề liên quan đến việc eo biển Hormuz được mở lại lâu dài và không thu phí quá cảnh sẽ tiếp tục được giải quyết trong các cuộc “đàm phán kỹ thuật” sắp tới.

Trong khi đó, hai hãng thông tấn bán chính thức của Iran có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa tin rằng Tehran sẽ cho phép hoạt động quá cảnh miễn phí trong thời hạn 60 ngày để phục vụ các cuộc đàm phán tiếp theo, nhưng có kế hoạch áp dụng các khoản phí sau khi giai đoạn này kết thúc.

Bên cạnh đó, ngành vận tải biển quốc tế vẫn tỏ ra thận trọng. Các tổ chức trong ngành “vẫn đánh giá việc các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz là hoạt động có mức độ rủi ro rất cao”.

Những diễn biến trên cho thấy dù Mỹ và Iran đã công bố đạt được thỏa thuận, nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến cơ chế hoạt động của tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang trong quá trình đàm phán và chưa được thống nhất hoàn toàn.

Kiều Anh (VOV )