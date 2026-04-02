Vì sao Trung tâm Tài chính TP.HCM liên tục thăng hạng, lọt top 15 IFC toàn cầu?

(VTC News) -

Sự công nhận của quốc tế sau những định hướng đúng đắn

Chia sẻ tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 2/4, ông Richard D. McClellan, Tổng Giám đốc điều hành trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM (VIFC HCMC), đã chia sẻ nhiều thông tin đặc biệt liên quan đến bảng xếp hạng mới nhất về Chỉ số Trung tâm tài chính Toàn cầu (GFCI).

Theo ông Richard D. McClellan, TP.HCM đã tăng 11 bậc, đạt vị trí 84 trên bảng xếp hạng toàn cầu của ấn bản lần 39 (GFCI 39) vừa được Tổ chức Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc công bố.

Điều có ý nghĩa đặc biệt hơn là TP.HCM được xác định là một trong những trung tâm tài chính chính trên thế giới, được kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng đáng kể trong vòng 2-3 năm tới.

Ông Richard D. McClellan, Tổng giám đốc Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.

Kết quả này phản ánh thực tế rằng Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trong các diễn đàn tài chính quốc tế.

Tuy vậy, CEO này lưu ý cần xem kết quả này một cách thận trọng và thực chất.

"GFCI nên được hiểu là tín hiệu của đà tiến đang hình thành và mức độ nhận diện được nâng cao, chứ chưa phải là bằng chứng về một trung tâm tài chính quốc tế đã hoàn chỉnh và vận hành đầy đủ", ông Richard D. McClellan nói.

Về sự cải thiện thứ hạng đáng kể của VIFC HCMC, ông Richard D. McClellankhông khẳng định không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của những bước tiến thực chất trong giai đoạn vừa qua.

Có ba động lực chủ đạo tạo nên sự chuyển biến này.

Thứ nhất là định hướng chính sách nhất quán và quyết đoán ở tầm quốc gia.

Bộ Chính trị và Quốc hội đã thể hiện sự cam kết rõ ràng và kiên định trong việc phát triển một trung tâm tài chính quốc tế. Điều đó đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ với cộng đồng trong nước lẫn quốc tế: rằng đây là một ưu tiên chiến lược của quốc gia.

Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM vừa ra mắt tháng 2/2026.

Thứ hai, là lộ trình thể chế đang dần được định hình. Đặc biệt, khung pháp lý, cấu trúc quản trị và các phương thức cấp phép dự kiến sẽ làm nền tảng cho IFC HCMC ngày càng được xác định rõ nét.

Thứ ba là mức độ tham gia quốc tế đã được nâng lên đáng kể. Việt Nam đang trong trạng thái đối thoại chủ động và sâu rộng hơn với các định chế tài chính toàn cầu, nhà đầu tư và các đối tác chiến lược.

Sự tham gia càng mở rộng đến đâu, mức độ nhận diện được củng cố đến đó.

"Có thể nói, những gì bảng xếp hạng đang phản ánh chính là sự công nhận của quốc tế sau những định hướng chính sách đúng đắn, và những nỗ lực giao lưu bền bỉ mà chúng ta đã dày công xây dựng. ", CEO Richard D. McClellan nói thêm.

Chuyển hóa đà tiến thành thực chất

Ban điều hành trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM cho rằng điều quan trọng lúc này là chuyển hóa đà tiến thành thực chất.

Trong đó, 3 ưu tiên VIFC HCMC phải làm là xây dựng các khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và có thể dự liệu trước. Các cấu trúc quản trị phải được nhà đầu tư hiểu rõ và đặt niềm tin.

Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặt nhiều kỳ vọng vào những đột phá của VIFC HCMC.

Ưu tiên thứ 2 là lưu chuyển vốn và hội nhập tài chính.

Nhóm ưu tiên này bao gồm khả năng chuyển đổi ngoại hối, quyền hồi hương vốn và mức độ kết nối hiệu quả với hệ thống ngân hàng quốc tế.

Thứ 3 là phát triển thị trường và kiến tạo hệ sinh thái. Nhóm ưu tiên này bao gồm phát triển thị trường vốn, dịch vụ quản lý tài sản và tài sản tư nhân, cũng như công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo.

Ông Richard D. McClellan thông tin đã có nhiều sáng kiến đầy hứa hẹn đang dần hình thành trong các lĩnh vực này.

Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu ấn bản lần 39 (GFCI 39) vừa công bố, ghi nhận VIFC HCMC tăng 11 bậc, lên hạng 84 trên 120 thành phố, với tổng điểm 665. Riêng hạng mục công nghệ tài chính (Fintech), VIFC HCMC tăng 7 bậc, lên hạng 83. Với thứ hạng này, VIFC HCMC vào top 3 xếp hạng tại Đông Nam Á, chỉ đứng sau Singapore (hạng 4) và Kuala Lumpur (hạng 42), được đưa vào nhóm 15 trung tâm tài chính quốc tế được giới chuyên môn đánh giá sẽ trở nên quan trọng hơn trong 2-3 năm tới. TP.HCM nhận 21 lượt nhắc trong vòng 24 tháng, nằm chung danh sách với Dubai, Singapore, Riyadh, Astana, Abu Dhabi, Hong Kong và Thượng Hải. Trong kỳ xếp hạng trước đó (tháng 9/2025), VIFC HCMC xếp hạng 4 khu vực. GFCI được biên soạn bởi Z/Yen Group — một tổ chức tư vấn và nghiên cứu chính sách có trụ sở tại London, đã công bố chỉ số này trong nhiều năm qua. Đây là nguồn tham chiếu được cộng đồng tài chính toàn cầu sử dụng rộng rãi khi đánh giá và so sánh các trung tâm tài chính.