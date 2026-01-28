Chuyên gia khuyến nghị 4 nhóm sản phẩm cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 28/1, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM cùng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức hội thảo tham vấn Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (IFC-HCMC). Hội thảo là một bước quan trọng nhằm hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính do Cơ quan điều hành IFC TP.HCM soạn thảo.

Phát triển theo 4 nhóm sản phẩm chính

Theo ông Arnaud Ginolin, Giám đốc điều hành Công ty The Boston Consulting Group (BCG), đơn vị tư vấn chiến lược cho IFC TP.HCM, để tiến lên toàn cầu, các IFC thường lựa chọn một trong hai hướng. Đó là đa dạng hóa mạnh mẽ danh mục sản phẩm hoặc chuyên môn hóa sâu một số lĩnh vực, rồi mở rộng dần.

Với TP.HCM, giai đoạn đầu là sản phẩm mũi nhọn, lợi thế, tránh dàn trải trước khi hướng tới mục tiêu toàn cầu trong 10 - 15 năm tiếp theo.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, IFC TP.HCM phải ra mắt trước ngày 9/2 tới.

Trong 3 - 5 năm đầu, TP.HCM được khuyến nghị xây dựng nền tảng vận hành minh bạch, đáng tin cậy. IFC tại TP.HCM cần hình thành một số nhóm nhân lực then chốt, đồng thời tạo ra mức độ khác biệt hóa nhất định.

4 nhóm sản phẩm chính mà BCG khuyến nghị là thị trường vốn quốc tế bao gồm trái phiếu quốc tế và IPO quốc tế.

Tài chính thương mại quốc tế sẽ tập trung các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới, tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng (tận dụng đà tăng của thương mại và FDI).

Ngân hàng số và Fintech tập trung xây dựng các trung tâm số, nhà máy số, nơi các định chế tài chính toàn cầu đặt trung tâm phát triển vận hành; kết hợp triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Các lĩnh vực ngách bao gồm tài chính hàng hóa, tài chính xanh và tài chính hàng hải. Đây là những lĩnh vực giàu tiềm năng nhưng cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý.

Đồng thời, IFC HCMC sẽ phát triển theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là xây dựng nền tảng thể chế và thị trường. Giai đoạn 2 từng bước mở rộng sang các sản phẩm nâng cao hơn, đồng thời phát triển dịch vụ cho nhà đầu tư cá nhân một cách thận trọng, gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Giai đoạn 3 hoàn thiện IFC như hoàn thiện các thị trường phái sinh và giao dịch hàng hóa chuẩn hóa, khẳng định vị thế của TP.HCM như một IFC hiện đại và bền vững...

Đơn vị tư vấn cũng đưa ra phương án quản trị cho IFC TP.HCM.

TS Cấn Văn Lực cho rằng giai đoạn đầu cần tính toán đưa ra các sản phẩm có thể triển khai ngay. Trọng tâm là các sản phẩm tài chính truyền thống mà ngân hàng, chứng khoán và quỹ đầu tư hiện nay đã và đang thực hiện.

Với sản phẩm mới, ông Lực lưu ý làm rõ hơn các khái niệm, mô hình tổ chức và phạm vi hoạt động. Đặc biệt, các quỹ đầu tư cho khoa học – công nghệ và khởi nghiệp cần quan tâm vì có ý nghĩa quan trọng; do hệ thống ngân hàng khó cho vay lĩnh vực này.

Riêng tài chính xanh, TS Lực đề xuất đẩy mạnh các sản phẩm như trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh và tín dụng xanh. IFC cần đóng vai trò chủ động hơn trong việc thúc đẩy phát hành và giao dịch, tăng cường gắn kết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Đặt nền móng vững chắc trong 5 năm đầu

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM (IFC TP.HCM) ra đời đánh dấu điểm khởi đầu cho cả một quá trình TP.HCM triển khai hình thành IFC tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu.TP.HCM xác định rõ IFC TP.HCM sẽ trở thành Trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu.

Đồng thời khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính, như huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech), dịch vụ tài chính xanh và các dịch vụ tài chính khác..

Mục tiêu là phấn đấu trong 5 năm đầu, IFC TP.HCM sẽ nỗ lực xây dựng, hoàn thiện và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm ngày 19/12/2025, IFC TP.HCM, Đà Nẵng và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM chính thức ra mắt. Từ thời điểm đó đến nay, Cơ quan điều hành IFC TP.HCM đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cơ quan điều hành đang tập trung hoàn thiện 2 nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó là hoàn thiện quy chế hoạt động của IFC tại TP.HCM, áp dụng chung cho cả TP.HCM và Đà Nẵng; cùng xây dựng chiến lược phát triển IFC TP.HCM.

Các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp góp nhiều khuyến nghị tại Hội nghị.

Ông Arnaud Ginolin nhận định việc xây dựng một IFC toàn cầu là hành trình dài.

Hiện IFC TP.HCM đang ở giai đoạn đầu, mục tiêu then chốt trong 3 - 5 năm tới là trở thành trung tâm tài chính khu vực. Đồng nghĩa với việc cần mở rộng các sản phẩm tài chính phục vụ nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam; cung cấp dịch vụ cho các quốc gia trong khu vực châu Á và Đông Nam Á.

"Con đường phát triển IFC là quá trình cạnh tranh khốc liệt. Trong vòng 5 - 10 năm qua, nhiều quốc gia đã thành lập các trung tâm tài chính quốc tế, song không phải tất cả đều đạt được vị thế toàn cầu, thậm chí nhiều IFC chỉ dừng lại ở cấp độ trung gian", ông Arnaud Ginolin nói.

Đặt mục tiêu vào Top 50 thế giới

Góp ý vào dự thảo chiến lược phát triển IFC TP.HCM, TS Cấn Văn Lực cho rằng cần bổ sung tầm nhìn, mục tiêu từng giai đoạn.

Hiện Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) mới công bố, TP.HCM đứng 95 trên 120 thành phố xếp hạng. Theo ông, nên đặt mục tiêu đến năm 2045, IFC HCMC sẽ đứng vào Top 50 theo chỉ số xếp hạng này.

TP.HCM đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự vận hành IFC TP.HCM, trụ sở giai đoạn 1 đặt tại Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu thì phải rõ nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp. Cũng với đó là vấn đề nhân sự và tài chính, công nghệ, cơ sở vật chất... Đồng thời quan tâm làm rõ việc kết nối như thế nào giữa IFC và các tổ chức trong nước, cũng như vấn đề kiểm soát rủi ro liên quan phòng chống rửa tiền, khủng bố...

Cùng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó trưởng ban, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Tổ trưởng tổ tư vấn Ban chỉ đạo Xây dựng và phát triển IFC TP.HCM, nhận định IFC không đơn thuần là một dự án, mà là định chế của niềm tin. Nên chiến lược rất quan trọng, vì là một trong những trụ cột củng cố niềm tin đó.

Ông lưu ý dự thảo cần tăng thêm tính chiến lược, phù hợp với hệ thống và cụ thể; tầm nhìn và có mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, phù hợp với mục tiêu của Đại hội XIV của Đảng, có giải pháp phù hợp để nhà đầu tư có niềm tin vào chiến lược dài hạn.

"Mục tiêu, tầm nhìn này không đơn thuần là con số, thứ hạng, mà phải nói được lên vị thế của IFC TP.HCM thế nào. Đặc biệt cần phân tích về đối thủ cạnh tranh khi TP.HCM đi sau thì cần tận dụng về lợi thế của người đi sau. Muốn cạnh tranh được thì phải biết đối thủ trực tiếp hiện nay như thế nào, và hướng tới tương lai là những ai? Từ đó tìm ra được thị trường ngách", ông Sơn nói.