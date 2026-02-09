Loạt thỏa thuận tỷ đô kích hoạt Trung tâm tài chính quốc tế được ký tại TP.HCM

(VTC News) -

Tại Hội nghị “Xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và Trung tâm dữ liệu lớn, góp phần đột phá xây dựng đô thị thông minh và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế”, tổ chức tại TP.HCM tối 8/2, ghi nhận nhiều cái bắt tay hàng tỷ USD giữa TP.HCM và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Điểm nhấn quan trọng là Tập đoàn G42 (UAE) cùng liên danh nhà đầu tư trong nước đã ký kết thỏa thuận khung phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu siêu quy mô (hyperscale data center) tại TP.HCM, với tổng giá trị đầu tư dự kiến lên tới 2 tỷ USD.

Đại diện G42 và liên danh các nhà đầu tư trong nước ký kết thủa thuận đầu tư cho dự án trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD.

Cùng với đó, loạt thỏa thuận chiến lược khác về dữ liệu, hạ tầng số cũng được ký kết. Bao gồm Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn, gắn với việc hình thành khu phức hợp sáng tạo, đổi mới, công nghệ tại TP.HCM, được ký giữa Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM và Liên minh FPT - VinaCapital - Việt Thái.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cũng ký kết thỏa thuận phát triển các dự án với VinaCapital, nhằm thúc đẩy phát triển các dự án hạ tầng dữ liệu và giải pháp năng lượng xanh, phục vụ nhu cầu vận hành bền vững của các trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM với liên danh VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu; nhằm nghiên cứu, phát triển và vận hành “Quỹ Đầu tư Tài sản số TP.HCM, với quy mô 1 tỷ USD.

Quỹ này được định hướng trở thành nguồn vốn kiến tạo thị trường, góp phần xây dựng trung tâm On-chain tầm cỡ khu vực, trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM. Với mục tiêu huy động và triển khai vốn theo lộ trình nhiều giai đoạn cho quy mô 1 tỷ USD.

Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước rất quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng công nghệ số và Trung tâm dữ liệu lớn tại TP.HCM.

Trung tâm On-chain (On-chain Center) là khái niệm chỉ các khu vực, tổ chức hoặc trung tâm tài chính quốc tế (như tại Việt Nam) tập trung phát triển, ứng dụng và giao dịch tài sản số dựa trên công nghệ blockchain.

Những thỏa thuận này khẳng định sự cam kết mạnh mẽ của các nhà đầu tư chiến lược, trong việc đồng hành cùng TP.HCM phát triển hạ tầng công nghệ số hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền móng cho việc thu hút các tổ chức tài chính, doanh nghiệp fintech và các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó hạ tầng số trở thành nền tảng cốt lõi để thúc đẩy cho tăng trưởng, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số, mà còn là điều kiện then chốt để xây dựng đô thị thông minh, trong đó có Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Theo ông Lâm Đình Thắng, giai đoạn 2026–2030, TP.HCM xác định phát triển hạ tầng số trở thành hạ tầng chiến lược, ngang tầm với giao thông và năng lượng, làm xương sống cho tiến trình hiện đại hóa.

TP.HCM đang triển khai các siêu dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và khu phức hợp trung tâm dữ liệu siêu quy mô trên 100MW, đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu hiện đại cho thị trường tài chính quốc tế. Với mục tiêu lọt vào Top 50 đô thị thông minh thế giới, mọi hạ tầng từ năng lượng, giao thông đến dịch vụ công đều được thông minh hóa nhằm giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp.

Song song đó, Thành phố quy hoạch lại 12 khu công nghệ số tập trung, phát triển Đô thị khoa học công nghệ tại phía Bắc và mở rộng Khu Công nghệ cao, tạo động lực mạnh mẽ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Những trung tâm này sẽ quy tụ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, thúc đẩy phát triển công nghệ số toàn diện.

Bên cạnh hạ tầng, thành phố chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ động đặt hàng, phối hợp nghiên cứu mô hình sandbox chính sách cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược như UAV, xe tự hành; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp bằng chính sách miễn giảm thuế, quỹ đầu tư mạo hiểm và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

"TP.HCM cam kết bảo đảm quỹ đất, hạ tầng năng lượng sạch đạt chuẩn xanh, đồng thời kiến tạo chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ số và sản xuất tiên tiến. Cam kết sẽ là địa chỉ tin cậy và hấp dẫn cho các dự án hạ tầng công nghệ số tầm cỡ quốc tế.

Đó cũng là thể hiện quyết tâm trong việc chủ động đón đầu xu thế công nghệ mới.Chúng tôi cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế công nghệ của TP.HCM trong khu vực", ông Thắng khẳng định.