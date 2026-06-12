Vì sao muỗi luôn tìm thấy bạn và làm gì để đuổi muỗi hiệu quả?

(VTC News) -

Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm tại Việt Nam, sự sinh sôi của loài muỗi luôn là một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Không chỉ gây ra những vết đốt ngứa ngáy khó chịu, muỗi, đặc biệt là muỗi Aedes aegypti còn là vật chủ trung gian lây truyền các bệnh lý nguy hiểm như sốt xuất huyết, Zika hay viêm não Nhật Bản.

Nhiều gia đình thường tìm đến các loại bình xịt côn trùng công nghiệp để giải quyết tình trạng này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, việc lạm dụng hóa chất diệt muỗi trong không gian kín về lâu dài có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực đối với hệ hô hấp và hệ thần kinh của con người. Dưới lăng kính khoa học, để xua đuổi muỗi một cách triệt để và an toàn, chúng ta cần thấu hiểu cơ chế "săn mồi" của chúng, từ đó thiết lập một hệ thống phòng tuyến đa lớp.

Vì sao muỗi luôn tìm thấy bạn?

Để chống lại muỗi, trước tiên chúng ta phải hiểu cách chúng hoạt động. Muỗi cái (đối tượng duy nhất hút máu để nuôi trứng) sở hữu một hệ thống radar sinh học vô cùng tinh vi. Chúng không tìm kiếm con mồi bằng thị giác thông thường mà dựa vào khứu giác nhạy bén.

Theo các nghiên cứu sinh học, muỗi bị thu hút mạnh mẽ bởi ba yếu tố cốt lõi phát ra từ cơ thể người: Khí Carbon dioxide (CO_2) từ hơi thở, Axit lactic tiết ra qua tuyến mồ hôi và nhiệt lượng cơ thể. Một con muỗi có thể "đánh hơi" thấy dải khí CO_2 của bạn từ khoảng cách lên tới 50 mét. Khi đã tiếp cận gần, chúng sử dụng cảm biến nhiệt và mùi mồ hôi để định vị chính xác vị trí hạ cánh.

Do đó, nguyên lý cốt lõi của việc xua đuổi muỗi chính là đánh lừa hệ thống cảm biến này hoặc tạo ra các rào cản vật lý ngăn chặn chúng cất cánh.

Việc dùng tinh dầu tự nhiên sẽ sẽ tạo ra một hàng rào sinh học tự nhiên, cản bước muỗi xâm nhập vào nhà. (Ảnh: SN)

Các mẹo đuổi muỗi hiệu quả

Thay vì lạm dụng hóa chất, hãy thử những mẹo đuổi muỗi hiệu quả, khoa học và an toàn.

Dùng tinh dầu tự nhiên

Sử dụng hương liệu tự nhiên là phương pháp lâu đời và thân thiện với môi trường nhất. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ cơ chế: Tinh dầu tự nhiên không có tác dụng giết muỗi, mà chúng hoạt động như một lớp màn sương ngụy trang, làm tê liệt hoặc làm nhiễu loạn các thụ thể khứu giác của muỗi, khiến chúng không thể đánh hơi thấy CO_2 và mồ hôi của con người.

- Tinh dầu bạch đàn chanh: Được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công nhận là chiết xuất thực vật có hiệu quả xua đuổi muỗi tương đương với các hóa chất tổng hợp. Hợp chất PMD có trong bạch đàn chanh tạo ra sự ức chế mạnh mẽ lên hệ thần kinh của muỗi.

- Tinh dầu sả chanh, tràm trà và bạc hà: Hương thơm cay nồng của các loại cây này là khắc tinh của côn trùng. Bạn có thể sử dụng máy xông tinh dầu để khuếch tán mùi hương trong phòng ngủ, hoặc pha loãng vài giọt tinh dầu với nước và cồn y tế để tạo thành bình xịt an toàn phun quanh rèm cửa, góc khuất.

- Trồng cây đuổi muỗi: Việc đặt một vài chậu cây hương thảo, ngũ gia bì, nhọ nồi hay cúc vạn thọ ngoài ban công, bậu cửa sổ sẽ tạo ra một hàng rào sinh học tự nhiên, cản bước muỗi xâm nhập vào nhà.

Dùng quạt để đuổi muỗi

Đây là một mẹo vật lý vô cùng đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Xét về cấu tạo khí động học, muỗi là loài côn trùng có khả năng bay rất yếu, tốc độ bay tối đa chỉ khoảng 1.5 đến 2.5 km/h.

Việc bật một chiếc quạt cây hoặc quạt trần ở tốc độ vừa phải sẽ tạo ra một luồng gió xoáy. Luồng gió này mạnh hơn rất nhiều so với sức bay của muỗi, khiến chúng mất thăng bằng, không thể định hướng và không thể hạ cánh xuống da bạn. Đồng thời, sức gió từ quạt cũng thổi tan luồng khí CO_2 và mùi cơ thể mà bạn phát ra, khiến muỗi mất đi "tín hiệu GPS" để tìm đến con mồi.

Triệt tiêu hệ sinh thái sinh sản của muỗi là giải pháp triệt để, giúp gia đình bạn tránh được sự xâm nhập của muỗi. (Ảnh: XHS)

Ngăn muỗi sinh sản

Sẽ vô nghĩa nếu bạn liên tục xua đuổi muỗi nhưng lại nuôi dưỡng chúng ngay trong khuôn viên nhà. Vòng đời của muỗi phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường nước đọng. Muỗi cái chỉ cần một lượng nước nhỏ tương đương một nắp chai nhựa để đẻ hàng trăm quả trứng.

Vì vậy, giải pháp bền vững nhất là cắt đứt chuỗi sinh học này. Hãy lật úp tất cả các vật chứa nước không cần thiết như lốp xe cũ, chậu hoa vỡ, vỏ dừa. Đối với bát nước của thú cưng hoặc bình cắm hoa trong nhà, hãy thay nước ít nhất 3 ngày/lần. Nếu nhà bạn có hòn non bộ hoặc bể cá cảnh ngoài trời, việc thả một số loài cá ăn bọ gậy như cá bảy màu, cá cờ là phương pháp thiên địch tuyệt vời để triệt tiêu ấu trùng muỗi.

Chọn hóa chất an toàn và điều chỉnh thói quen

Đối với những khu vực có mật độ muỗi quá đặc, hoặc khi bạn tham gia các hoạt động ngoài trời như cắm trại, việc sử dụng các sản phẩm bôi/xịt chống muỗi công nghiệp là cần thiết. Dưới góc độ y khoa, hãy ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có chứa hoạt chất Picaridin (nồng độ khoảng 15-20%) thay vì DEET. Picaridin thế hệ mới mang lại hiệu quả xua đuổi tương đương nhưng ít gây kích ứng da, không có mùi hắc và không làm chảy nhựa các đồ vật tổng hợp như DEET.

Bên cạnh đó, một sự điều chỉnh nhỏ trong thói quen sinh hoạt cũng mang lại tác dụng lớn. Muỗi có xu hướng sử dụng thị giác để tìm kiếm sự tương phản trong điều kiện ánh sáng yếu. Chúng đặc biệt bị thu hút bởi các gam màu tối như đen, xanh navy hoặc đỏ thẫm. Do đó, việc mặc quần áo dài tay sáng màu (trắng, be, pastel) kết hợp với việc tắm rửa sạch sẽ sau khi vận động mạnh để loại bỏ axit lactic sẽ giúp bạn giảm thiểu tối đa sự chú ý của bầy muỗi.

Việc xua đuổi muỗi không nên chỉ dựa dẫm vào một phương pháp đơn lẻ. Bằng cách kết hợp linh hoạt sự bảo vệ từ tinh dầu thực vật, áp dụng nguyên lý vật lý của gió, duy trì sự khô ráo cho không gian sống và trang bị kiến thức về hóa chất an toàn, bạn hoàn toàn có thể tự kiến tạo một pháo đài vững chắc, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình khỏi những mầm bệnh do muỗi mang lại.