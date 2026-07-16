Bắt 5 nghi phạm cá độ bóng đá mùa World Cup

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định tổ tụng đã được Viện KSND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

5 nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về tội Đánh bạc

Trước đó, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm của công dân phản ánh việc thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều trang web, ứng dụng quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá; đồng thời có một số người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thường xuyên tham gia các hoạt động đánh bạc qua mạng Internet.

Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập kế hoạch đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, thông qua quảng cáo trên mạng xã hội các “con bạc” biết đến các trang Web đánh bạc trực tuyến như W88techcom, FUN88, Lu88, Five88.best, Du88… Đây là các trang web tập hợp nhiều trò đánh bạc như: Xổ số, xóc đĩa, bắn cá, cá độ bóng đá…. đều có dạng cá cược thắng thua bằng tiền ảo sử dụng trong game.

Các “con bạc” sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang web trên rồi tạo lập tài khoản bằng số điện thoại của mình, sử dụng tài khoản ngân hàng để nạp vào rút tiền đánh bạc. Các “con bạc” đã sử dụng tiền ảo để cá độ bóng đá các trận đấu tại các giải bóng đá trên thế giới, trong đó chủ yếu là các trận đá bóng thuộc giải đấu World Cup.

Tiền ảo trong web có thể chuyển đổi 2 chiều với tiền Việt Nam đồng giữa người chơi và hệ thống trang web thông qua giao dịch ngân hàng. Tỷ lệ chuyển đổi giữa người chơi và hệ thống là 1:1000, mỗi 1 đồng tiền ảo tương ứng với 1.000 Việt Nam đồng.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ, khám xét và khởi tố 5 bị can có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành khác về hành vi “Đánh bạc”.

Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, điện thoại di động cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.