Dồn dập thảm nhựa những cây số cuối cùng nối thông đường Hồ Chí Minh

Theo ghi nhận, khoảng 5km còn lại từ Khu công nghiệp Thành Thành Công đến nút giao Quốc lộ 22 đang được các nhà thầu tập trung thi công, được xem là “mắt xích” cuối để nối thông toàn tuyến. Trong đó, tuyến đường dẫn kết nối vào Khu công nghiệp Thành Thành Công đã được thảm nhựa.