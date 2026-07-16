Chủ khu đô thị cho thuê đất sai phép, loạt trạm đổi pin xe điện 'trùm mền'

Loạt trạm sạc, đổi pin xe điện quanh khu đô thị nổi tiếng ở Huế “trùm mền”

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News nhiều ngày qua, vỉa hè trục đường Lê Đức Anh và Võ Nguyên Giáp và một số tuyến đường, công viên nội bộ đoạn khu đô thị Royal Park (phường Vỹ Dạ, TP Huế ) người đi đường cảm thấy khó chịu khi loạt thùng các tông đựng các thiết bị lắp đặt trạm sạc, đổi pin xe điện nằm “trùm mền” gây mất mĩ quan đô thị.

Phần lớn còn bọc trong thùng carton chờ lắp đặt, trong khi một số cụm trạm sạc, đổi pin xe điện cơ bản hoàn thiện thi công nhưng chưa được đưa vào sử dụng.

Tình trạng này xuất phát từ việc cư dân khu B - Khu đô thị Royal Park có phản ánh đến cơ quan chức năng việc chủ đầu tư ý cho thuê mặt bằng công viên, vỉa hè, các tuyến đường nội bộ tại khu đô thị để lắp đặt các trạm sạc xe điện, đổi pin xe điện khi chưa lấy ý kiến cư dân, đồng thời có dấu hiệu chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Sau đó, Sở Xây dựng TP Huế vào cuộc xác minh, làm rõ và cho rằng, việc lắp đặt trạm sạc, đổi pin xe điện cần tuân thủ các quy định về quy hoạch, xây dựng, an toàn công trình và hạ tầng kỹ thuật.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, hiện nay, Bộ Xây dựng đang trong quá trình hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch hệ thống trạm sạc xe điện và hạ tầng cần thiết tại các đô thị, nhà chung cư.

Sở Xây dựng TP Huế cũng dẫn quy định tại khoản 2, Điều 37 Luật Nhà ở năm 2023, trong đó nêu rõ chủ đầu tư dự án phải đầu tư xây dựng nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo nội dung quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được duyệt. Ngoài ra, theo khoản 1, Điều 39 Luật Nhà ở năm 2023, chủ đầu tư phải lập, phê duyệt và triển khai dự án theo đúng nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định về pháp luật xây dựng và quy định pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Apec Land Huế (chủ đầu tư khu đô thị Royal Park) dừng mọi hoạt động thi công, lắp đặt trạm sạc, đổi pin xe điện tại các khu vực công cộng, công viên, vỉa hè và các tuyến đường nội bộ thuộc khu B - Đô thị Royal Park cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty Cổ phần Apec Land Huế cũng được yêu cầu, giữ nguyên hiện trạng, có biện pháp che chắn, cảnh báo an toàn tại các vị trí đã lắp đặt thiết bị hoặc đang thi công, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, đặc biệt là trẻ em trong khu vực.

Trường hợp công ty cố tình vi phạm, tiếp tục lắp đặt, Sở Xây dựng TP Huế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Vỹ Dạ cũng có văn bản đề nghị Công ty CP Apec Land Huế khẩn trương rà soát toàn bộ việc lắp đặt các trạm sạc, đổi pin xe điện trong phạm vi Khu B - Đô thị Royal Park, đối chiếu với hồ sơ quy hoạch được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Vỹ Dạ cũng yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng triển khai mới, mở rộng hoặc đưa vào sử dụng các trạm sạc tại những vị trí chưa bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện và các quy định khác.

Đối với các hạng mục đã lắp đặt nhưng chưa bảo đảm điều kiện theo quy định, chủ đầu tư phải xây dựng phương án khắc phục, tháo dỡ hoặc di dời theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.