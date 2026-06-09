Vì sao cứ mùa World Cup, người dân dễ sập bẫy ‘kèo thơm’

(VTC News) -

Cá độ bóng đá từ lâu đã không còn là những canh bạc nhỏ lẻ. Nó là một hệ sinh thái tài chính ngầm khổng lồ, nơi tài sản của người dân bị hút cạn và tẩu tán ra nước ngoài với tốc độ chóng mặt.

Tại cuộc Hội thảo "Góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định 06 /2017/NĐ-CP Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế" do Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức năm 2024, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho rằng, doanh số hoạt động cá cược trên thế giới lên tới 70 tỷ USD, dự báo tăng lên 141 tỷ USD đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng là 11,5%/năm.

Nhưng con số trên chẳng ăn thua gì so với thị trường cá cược đen. Bởi theo con số của nhà cái uy tín Ladbrokes tại Anh, chỉ riêng doanh số của thị trường cá cược bóng đá bất hợp pháp tại Việt Nam đã lên tới 10 tỷ USD mỗi năm.

Một con số khủng khiếp nhưng theo anh Sơn - người từng mất 2 căn nhà, 30 tỷ đồng cùng những năm tháng tù tội vì cá cược bóng đá mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết trước, thì thực tế số tiền cá độ bất hợp pháp từ Việt Nam chảy ra nước ngoài có thể cao hơn rất nhiều. Số tiền giao dịch ấy “vượt biên” bằng nhiều cách khác nhau.

Tiền của con bạc, dù là tiền mặt giao dịch trực tiếp với các đầu nậu địa phương hay nạp qua các mã QR “Auto-Banking”, sẽ lập tức chảy vào một ma trận hàng ngàn tài khoản ngân hàng rác. Từ đây, dòng tiền được xé nhỏ, luân chuyển qua các cổng thanh toán ngầm và cuối cùng được quy đổi thành tiền mã hóa (phổ biến nhất là USDT).

Anh Đào Ngô Thiện - chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI cho rằng, tất cả phương pháp chuyển tiền và rút tiền của con bạc liên quan đến cá độ bất hợp pháp đều có thể bị lực lượng chức năng phát hiện.

“Bạn dùng USDT, ngân lượng hay tài khoản Crypto đi chăng nữa thì bạn vẫn phải KYC bằng căn cước và lực lượng chức năng có thể truy vết”, anh Thiện cho biết.

Đúng như anh Thiện phân tích, thời gian qua, thông qua truy vết đối tượng trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công rất nhiều đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Điển hình như hồi tháng 01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Tại TP.HCM vào tháng 2 vừa qua, một đường dây cá độ quy mô 900 tỷ đồng cũng đã bị triệt phá. Tuy nhiên trong bối cảnh World Cup sắp tới gần, các đường dây cá độ bóng đá vẫn công khai hoạt động, lôi kéo người dân tham gia.

Các trang mạng xã hội đóng vai trò tiếp tay, lôi kéo người dân đánh bạc cho nhà cái như Cà khịa TV, Ra khơi TV, Cá heo TV… đã bị bắt. Các bình luận viên tích cực của những trang trên như Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Tử… cũng đã xộ khám.

Luật sư Nguyễn Quốc Bình - Văn phòng luật sư LDA nhấn mạnh, mọi hành vi lôi kéo, quảng bá cho nhà cái trái phép, làm trung gian nhận kèo hay ăn chia hoa hồng đều cấu thành tội phạm.

Cụ thể, theo Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), những đối tượng tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể đối mặt với mức hình phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định rõ các chế tài xử phạt hành chính. Những cá nhân lập nhóm Telegram, Zalo, Facebook để rải link dẫn dụ người dùng vào các trang web đánh bạc sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền rất nặng, dao động từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Rất nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến cá độ bóng đá bất hợp pháp tại Việt Nam đã lần lượt sa lưới. Tuy nhiên để triệt phá hoàn toàn, nhất là những tổ chức trung gian thanh toán ngầm do các ông trùm ở nước ngoài vận hành thì rất khó can thiệp và kiểm soát.

Trong cuộc trao đổi với báo chí trước đây về khó khăn trong công tác đấu tranh chống loại tội phạm này, thượng tá - tiến sĩ Đào Xuân Hiếu - chuyên gia tội phạm học, đã chỉ ra những “điểm nghẽn”.

Theo Thượng tá Đào Xuân Hiếu, đây là loại tội phạm công nghệ cao với phương thức hoạt động hoàn toàn ẩn danh. Đặc thù lớn nhất của loại tội phạm này là toàn bộ dấu vết chứng minh tội phạm đều nằm dưới dạng dữ liệu điện tử. Những dữ liệu này rất khó để phát hiện, nhưng lại cực kỳ dễ bị xóa bỏ, tẩu tán chỉ bằng một cú click chuột từ máy chủ đặt tại nước ngoài.

Thêm vào đó, việc đánh án cá độ online gần như vắng bóng các nhân chứng vật lý truyền thống, các con bạc chỉ lúi húi thao tác trên điện thoại ở bất kỳ đâu.

Điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình phá án, theo Thượng tá Hiếu, là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu mạng lưới thực chất là người Việt nhưng lại thiết lập sào huyệt tại nước ngoài. Vậy nên, cơ quan chức năng trong nước chỉ có thể bóc gỡ được các nhánh đại lý, chân rết nội địa.

Việc mở rộng điều tra, bắt giữ các trùm sỏ xuyên biên giới vấp phải rào cản rất lớn về hiệp định tương trợ tư pháp, bởi không một quốc gia nào dễ dàng cho phép quốc gia khác sang lãnh thổ của mình để dẫn độ và xử lý tội phạm.

Về khó khăn trong công tác đấu tranh, nhà báo Hà Quang Minh - Báo Công an Nhân dân ví von nó giống như “bịt lỗ rò trên đê, bịt lỗ này nó bục lỗ khác”, nên muốn triệt phá hoàn toàn cần sự hợp tác quốc tế giữa các nước.

Và sự bùng nổ của mạng lưới cá độ trên không gian mạng không chỉ là bài toán nan giải của riêng Việt Nam. Nhà báo Hà Quang Minh cho rằng, bóng đá mang lại nguồn doanh thu khổng lồ, nhưng nó cũng là mảnh đất màu mỡ để thị trường cá cược đen vươn vòi bạch tuộc.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, các nhà cái không còn sử dụng mô hình “cò mồi” trung gian như trước đây. Chúng áp dụng triệt để mô hình B2C (Business to Consumer), tiếp cận trực tiếp đến tận thiết bị di động của từng cá nhân.

“Trò chơi này bùng nổ ở những giai đoạn như World Cup. Không chỉ Việt Nam, mà rất nhiều nước đau đầu về vấn đề này, bởi phần lớn số tiền cá cược chảy vào thị trường đen”, nhà báo Hà Quang Minh chia sẻ.

Thực tế cho thấy, trong kỷ nguyên số hiện nay, rất khó đấu tranh triệt phá hoàn toàn các nhà cái bất hợp pháp từ nước ngoài, nhưng người dân lại rất dễ sập bẫy cá độ trong mùa World Cup. Điều này thì những người đã tán gia bại sản, phải trả án như anh Sơn, anh Sinh hiểu hơn ai hết.

Anh Sinh, người vừa mới ra trại T30 sau 18 tháng tù giam vì cờ bạc vẫn sẽ xem World Cup nhưng sẽ đoạn tuyệt với cá độ vì “chiếc lắc bạc luôn nhắc nhở”.

Tương tự, hàng chục tỷ đồng đội nón ra đi và những tháng ngày cải tạo đã cho anh đủ trải nghiệm để đưa ra lời khuyên cho những người ham vui trong ngày hội bóng đá: “Chúng đá phá nhà tôi, và có thể đang rình trước cửa nhà bạn”.

Quả thực, bên cạnh nỗ lực đấu tranh của cơ quan chức năng thì để triệt phá hoàn toàn nạn cá độ bất hợp pháp, còn cần ý thức chấp hành pháp luật của người dân.