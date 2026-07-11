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Vì sao các ngân hàng trung ương ồ ạt đưa vàng dự trữ về nước? Nhiều ngân hàng trung ương đang đưa vàng dự trữ về nước nhằm giảm rủi ro và tăng quyền kiểm soát.

Mưa lũ làm sập khu nhà bán trú trường học ở Sơn La Mưa lớn kéo dài tại Sơn La khiến khu nhà bán trú của Trường Tiểu học và THCS Mường Trai bị sập, nhiều tuyến đường ngập sâu, nguy cơ lũ quét và sạt lở ở mức cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ an táng 63 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai Lễ truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trọng thể tại Đồng Nai với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Khởi tố 6 bị can trong đường dây đổ trái phép gần 800 tấn chất thải ở TP.HCM Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can trong đường dây tổ chức thu gom, vận chuyển và đổ trái phép gần 800 tấn chất thải xây dựng.

Nguy cơ hình thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc Miền Bắc khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ này nguy cơ hình thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng ở khu vực này.

Quốc gia nào giữ nhiều vàng nhất thế giới hiện nay? Mỹ dẫn đầu thế giới về dự trữ vàng với 8.134 tấn, tuy nhiên lượng dự trữ này hầu như không thay đổi kể từ đầu những năm 2000.

HLV Argentina: Messi vẫn tiếp tục đá phạt đền nếu muốn HLV Lionel Scaloni khẳng định Lionel Messi vẫn là người thực hiện các quả phạt đền nếu anh muốn, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng đội tuyển Argentina được ưu ái.

Triều Tiên khai trừ tướng quân đội do hành vi tham nhũng Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên án hành vi tham nhũng trong quân đội khi ông tham dự cuộc họp của đảng Lao động, chính phủ và quân đội.

Dự kiến 3 tuần có kết quả ADN liệt sĩ Huỳnh Văn Quên Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết mẫu ADN của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được đưa đi giám định, dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả để đối chiếu với thân nhân.

Giá bạc hôm nay 11/7/2026 : Bất ngờ sụt giảm Giá bạc hôm nay 11/7/2026 đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới khi giới đầu tư thận trọng trước tín hiệu trái chiều từ kinh tế Mỹ.

Toàn cảnh dự án cải tạo sông Kim Ngưu chống ngập cho Hà Nội sau 6 tháng thi công Khởi công cuối năm 2025, dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch tại xã Đại Thanh cơ bản hoàn thành, đang thực hiện các hạng mục nạo vét, thanh thải.

Thủ tướng dự lễ tuyên dương đoàn cứu hộ, cứu nạn làm nhiệm vụ tại Venezuela Sáng 11/7, Thủ tướng dự lễ tuyên dương đoàn QĐND Việt Nam và CAND Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Vì sao gọi là chè kho? Chè kho là món ngọt cổ truyền quen thuộc ở miền Bắc trong dịp lễ Tết, nhưng ngay cả những người yêu thích nó chưa chắc đã biết vì sao món ăn này có tên gọi như vậy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Sao Vàng.