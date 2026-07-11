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Xuất bản ngày 11/07/2026 12:23 PM
Xuất bản ngày 11/07/2026 12:23 PM

Vì sao các ngân hàng trung ương ồ ạt đưa vàng dự trữ về nước?

(VTC News) -

Nhiều ngân hàng trung ương đang đưa vàng dự trữ về nước nhằm giảm rủi ro và tăng quyền kiểm soát.

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