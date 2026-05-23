Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20-80%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập (các mức phụ cấp ưu đãi được thực hiện kể từ ngày 1/1/2026).

Theo đó, Chính phủ quy định 8 mức phụ cấp, dao động từ 20-80%, áp dụng theo vị trí việc làm, cấp học, trình độ đào tạo, tính chất công việc và điều kiện công tác.

Mức phụ cấp ưu đãi Đối tượng áp dụng 20% Nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 25% - Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học và các trường đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. - Người trực tiếp hướng dẫn thực hành tại xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của cơ sở giáo dục đại học hoặc hướng dẫn thực hành chương trình giáo dục đại học trên tàu huấn luyện. 30% - Nhà giáo giảng dạy trong trung tâm chính trị của xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Nhà giáo giảng dạy lý thuyết hoặc thực hành trong trường cao đẳng, trường trung cấp. - Người trực tiếp hướng dẫn thực hành tại xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của trường cao đẳng, trường trung cấp hoặc hướng dẫn thực hành chương trình giáo dục nghề nghiệp trên tàu huấn luyện. - Nhà giáo giảng dạy trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp. 35% Nhà giáo giảng dạy trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn các xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới. 40% - Nhà giáo giảng dạy môn giáo dục chính trị trong trường trung cấp. - Nhà giáo giảng dạy trong trường THCS, THPT, trường trung học nghề. - Nhà giáo giảng dạy trong trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. - Nhà giáo giảng dạy trong trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, trường sư phạm, khoa sư phạm thuộc cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng. - Nhà giáo giảng dạy tích hợp lý thuyết với thực hành trong trường cao đẳng, trường trung cấp. - Nhà giáo là Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ nhân ưu tú trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên, hoặc thợ bậc 5/6, 6/7 trở lên trực tiếp giảng dạy thực hành. 45% - Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học. - Nhà giáo giảng dạy trong THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề ở xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới. - Nhà giáo giảng dạy môn giáo dục chính trị trong trường cao đẳng; các môn lý luận chính trị trong cơ sở giáo dục đại học, trường đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. 60% - Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác trong trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật, trường phổ thông dân tộc bán trú. - Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ở xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới. 70% Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ trường hợp nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề, trường chuyên biệt đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định). 80% - Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, THPT chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. - Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác trong trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. - Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề, trường chuyên biệt ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định nêu rõ, nhà giáo giảng dạy trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trường chính trị tỉnh, thành phố hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề như hiện hành theo quyết định của Thủ tướng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cho đến khi có quy định mới.

Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác trong trường giáo dưỡng hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh và phụ cấp thâm niên theo quy định tại Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trường hợp mức phụ cấp được hưởng này thấp hơn mức 70% thì được hưởng thêm tỷ lệ phần trăm chênh lệch để đạt được mức phụ cấp ưu đãi bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Cách tính phụ cấp ưu đãi theo nghề

Nghị định quy định mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hằng tháng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục được tính như sau:

Đối với trường hợp trong tháng có thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề thì mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với thời gian còn lại của tháng được tính như sau:

Chính phủ quy định, nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề trong một số khoảng thời gian.

Gồm: Thời gian đi công tác, làm việc hoặc học tập ở nước ngoài theo chế độ chỉ hưởng 40% tiền lương; Thời gian bị đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam; Thời gian nghỉ thai sản đối với nhà giáo nữ và thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian nghỉ không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.