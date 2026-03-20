Chính phủ ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 19/3 sửa quy định về cơ chế điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh do khủng hoảng Trung Đông.

Theo đó, điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành liền kề trước.

Việc điều hành giá sẽ được thực hiện ngay sau ngày phát sinh mức tăng này. Việc điều hành và công bố giá do Bộ Công Thương chủ trì cùng Bộ Tài chính thực hiện.

Nghị quyết cũng bổ sung cơ chế điều chỉnh khi giá thế giới giảm. Cụ thể, giá xăng dầu trong nước phải được điều chỉnh ngay sau ngày giá cơ sở giảm từ 10% trở lên.

Trường hợp giá cơ sở tăng dưới 15% hoặc giảm dưới 10%, việc điều hành giá xăng dầu vẫn theo quy định hiện hành tại Nghị định 80/2023. Theo cơ chế này, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá định kỳ 7 ngày một lần (vào thứ 5 hàng tuần). Giá bán lẻ có thể tăng, giảm hoặc được giữ nguyên nếu cần thiết, với mức giá mới có hiệu lực từ 15h ở ngày điều hành.

Chỉ được điều chỉnh giá xăng dầu khi tăng trên 15%. (Ảnh: Minh Đức).

Dựa vào các yếu tố cấu thành giá cơ sở và ý kiến của Bộ Tài chính gửi trước 12h ngày điều hành, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán lẻ xăng dầu.

Mức biến động 15% được nới rộng hơn so với ngưỡng 7% đang được áp dụng theo Nghị quyết 36 - có hiệu lực từ hôm 6/3.

Trong thông cáo phát đi đêm 19/3, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 12/3 đến 19/3 chịu tác động từ nhiều yếu tố liên quan đến địa chính trị.

Đáng chú ý, xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang; các cơ sở năng lượng lớn của Iran bị tấn công và nước này tuyên bố đáp trả, nhằm vào nhiều mục tiêu năng lượng tại Trung Đông; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; xung đột Nga – Ukraine vẫn kéo dài...

Những yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới biến động liên tục theo từng mặt hàng với xu hướng tăng là chủ đạo. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, giá dầu thô đã vượt mốc 100 USD/thùng.

Để ứng phó với biến động của giá xăng dầu trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông vẫn leo thang, trong những kỳ điều chỉnh xăng dầu gần đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính triển khai công tác điều hành giá, bình ổn giá xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết số 36.

Việc điều hành giá linh hoạt, kết hợp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã góp phần giảm bớt mức tăng của giá nhiên liệu trong nước, qua đó hỗ trợ ổn định đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 5.617 tỷ đồng (tính đến hết ngày 30/9/2025) được “kích hoạt” sử dụng trong 5 kỳ điều hành (10, 11, 12, 13 và 14/3) liên tiếp. Mức chi ở mỗi kỳ được áp dụng là 4.000 đồng/lít/kg với xăng các loại, dầu hoả và dầu mazut; riêng dầu diesel có mức chi 5.000 đồng/lít.