Vì sao ánh sáng đèn vàng giúp ngủ ngon hơn đèn trắng?

Giấc ngủ ngon là yếu tố quan trọng để đo lường chất lượng sống. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại, có được giấc ngủ chất lượng không phải là điều luôn dễ dàng. Mặc dù đang phải đối mặt với tình trạng khó ngủ, nhiều người không nhận ra rằng, đèn phòng ngủ cũng là yếu tố quan trọng liên quan đến việc có thể đi vào giấc ngủ nhanh hay không.

Việc chọn ánh sáng vàng hay ánh sáng trắng trong phòng ngủ không chỉ là vấn đề thẩm mỹ hay sở thích cá nhân, mà lựa chọn này tác động trực tiếp đến hệ thống điều hành sinh học của cơ thể. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng phổ ánh sáng mà mắt chúng ta tiếp nhận vào buổi tối có khả năng điều chỉnh nồng độ hormone và trạng thái tâm lý, và ánh sáng vàng giúp con người ngủ ngon hơn ánh sáng trắng.

Ánh sáng vàng giúp ngủ ngon hơn ánh sáng trắng, tại sao?

Ánh sáng trắng mang lại cảm giác tỉnh táo và sạch sẽ, nhưng nó lại vô tình trở thành "kẻ thù" của giấc ngủ. Ngược lại, ánh sáng vàng với tông màu ấm áp giống như sự vỗ về, giúp cơ thể chuyển dần từ trạng thái hoạt động sang trạng thái nghỉ ngơi một cách tự nhiên.

Dưới đây là 4 lý do cốt lõi giải thích vì sao ánh sáng đèn vàng là lựa chọn tối ưu để bạn có giấc ngủ sâu và trọn vẹn hơn.

Ánh đèn phòng ngủ trực tiếp ảnh hưởng đến giấc ngủ. (Ảnh: Govee)

Quá trình sản sinh Melatonin

Lý do quan trọng nhất nằm ở cơ chế sản sinh Melatonin, loại hormone được tuyến tùng tiết ra để thông báo cho cơ thể rằng đã đến giờ đi ngủ. Melatonin cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh – thành phần chiếm tỷ trọng lớn trong các loại đèn led ánh sáng trắng và màn hình thiết bị điện tử.

Khi mắt tiếp nhận ánh sáng trắng vào ban đêm, não bộ bị đánh lừa rằng trời vẫn đang là ban ngày, từ đó ức chế quá trình giải phóng Melatonin, khiến con người cảm thấy thao thức và khó đi vào giấc ngủ. Ngược lại, ánh sáng vàng có bước sóng dài hơn và chứa rất ít ánh sáng xanh.

Khi sử dụng đèn vàng, tín hiệu ánh sáng gửi đến não bộ yếu hơn, không gây gián đoạn chu kỳ sản sinh hormone tự nhiên. Việc duy trì nồng độ Melatonin ổn định vào buổi tối trước khi ngủ không chỉ giúp buồn ngủ nhanh hơn mà còn đảm bảo chất lượng giấc ngủ ổn định, ít bị thức giấc giữa đêm. Đây chính là lý do vì sao các chuyên gia giấc ngủ luôn khuyến nghị tắt bỏ các nguồn sáng trắng ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ và thay thế bằng các nguồn sáng ấm áp.

Ánh sáng vàng giúp giảm ức chế Melatonin giúp dễ ngủ. (Ảnh: Lumaz)

Điều hòa đồng hồ sinh học

Cơ thể con người vận hành theo một chiếc đồng hồ sinh học kéo dài khoảng 24 giờ, vốn đã tiến hóa hàng triệu năm theo chu kỳ mặt trời. Tổ tiên chúng ta đã quen với việc tiếp nhận ánh sáng trắng xanh mạnh mẽ của mặt trời vào ban ngày để săn bắt, hái lượm và ánh sáng vàng đỏ của lửa trại vào ban đêm để nghỉ ngơi.

Ánh sáng trắng hiện đại mô phỏng lại cường độ của ánh nắng ban trưa, khiến nhịp sinh học bị lệch lạc nếu sử dụng quá muộn. Việc chuyển sang ánh sáng vàng vào buổi tối giúp cơ thể thiết lập lại sự kết nối với chu kỳ tự nhiên này.

Ánh sáng vàng tạo ra một sự chuyển giao mềm mại, báo hiệu cho hệ thần kinh trung ương bắt đầu quá trình hạ thân nhiệt và giảm nhịp tim. Hai dấu hiệu sinh lý này quan trọng để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Khi nhịp sinh học không bị xóa trộn, bạn ngủ ngon hơn, cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng khi thức dậy vào sáng hôm sau.

Ánh đèn vàng có sắc thái tương tự như ánh lửa, còn ánh sáng lại gần giống mặt trời. (Ảnh: ShutterStock)

Thư giãn thần kinh

Ánh sáng đèn trắng (trắng lạnh) thường có nhiệt độ màu dao động từ 5.000K - 6.500K. Đây là dải ánh sáng cường độ sáng mạnh, chân thực, thường được sử dụng trong văn phòng, nhà xưởng, trường học, bệnh viện hoặc các không gian cần sự tập trung cao độ.

Sau một ngày dài làm việc với máy tính và điện thoại, việc tiếp tục tiếp xúc với ánh sáng trắng ở cường độ cao sẽ làm gia tăng tình trạng mỏi mắt và căng thẳng thần kinh. Sự căng thẳng này là rào cản tâm lý khiến não bộ không thể thả lỏng, dẫn đến tình trạng ngủ nhưng não vẫn chạy.

Ánh sáng đèn vàng giúp ngủ ngon hơn đèn trắng vì nó có nhiệt độ màu thấp thường ở mức 2700K - 3000K, tạo không gian ấm áp, thư giãn, mang lại cảm giác dịu nhẹ hơn đối với thị giác. Nó giúp giảm thiểu độ chói, tạo ra một không gian có chiều sâu và mềm mại hơn cho đôi mắt.

Nhiệt độ màu cũng gây kích ứng cho mắt trước khi ngủ. (Ảnh: Govee)

Khi thị giác không còn phải gồng mình chống chọi với cường độ sáng mạnh, sẽ thư giãn và phục hồi. Sự thư giãn từ đôi mắt lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, giúp loại bỏ những căng thẳng tích tụ trong ngày, tạo điều kiện lý tưởng để tâm trí tĩnh lặng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Không gian ấm cúng

Ngoài những tác động sinh lý học, ánh sáng vàng còn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc của con người. Trong tâm lý học màu sắc, tông màu ấm của đèn vàng luôn gợi liên tưởng đến sự ấm áp, gần gũi và an toàn. Một căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng tạo ra cảm giác riêng tư, giúp con người dễ dàng trút bỏ những áp lực xã hội để quay về với bản thể cá nhân.

Không gian ấm cúng này kích thích cảm giác muốn được nghỉ ngơi và thư giãn. Khi bạn bước vào một căn phòng có ánh đèn vàng dịu, cơ thể tự động hình thành một phản xạ có điều kiện về sự an tâm.

Ánh sáng vào tạo cảm giác ấm cúng, đầm ấm. (Ảnh: Guardian)

Cảm giác an toàn là yếu tố tiên quyết để bộ não cho phép cơ thể rơi vào trạng thái ngủ sâu (REM sleep). Nếu ánh sáng trắng mang tính công nghiệp và thúc giục sự tỉnh táo, thì ánh sáng vàng chính là chất xúc tác tâm lý giúp biến phòng ngủ tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của thế giới bên ngoài.