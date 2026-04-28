Vẻ kinh ngạc của bố lần đầu thấy mẹ trang điểm sau 30 năm cưới gây xúc động

(VTC News) -

Clip người chồng ngỡ ngàng khi thấy vợ trang điểm sau 30 năm khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @thyyy.31)

Sau ba thập kỷ gắn bó với những lo toan đời thường, hình ảnh người mẹ đột ngột "lột xác" trong diện mạo lộng lẫy và phản ứng của người cha đã tạo nên khoảnh khắc vô giá của gia đình. Đoạn clip ghi lại vẻ mặt ngỡ ngàng vừa ngưỡng mộ vừa xúc động của người đàn ông lần đầu thấy vợ trang điểm cầu kỳ sau 30 năm chung sống đang khiến cộng đồng mạng bồi hồi.

Người đăng clip là cô Kim Thy ở Vĩnh Long. Nhân kỳ nghỉ, cô quyết định dành tặng bố mẹ mình - những người đã ở tuổi U60 - một món quà đặc biệt. Thy trang điểm cho mẹ U60 thật lộng lẫy để tạo bất ngờ cho bố, người đàn ông chỉ thấy vợ mình trang điểm duy nhất một lần vào ngày cưới.

Khi nhìn thấy diện mạo xinh đẹp khác hẳn ngày thường của vợ, ông bố đang ngồi đợi ở bàn bỗng giật mình, lưng thẳng lên, mắt mở to sửng sốt kiểu "trời ơi sao cô ấy đẹp đến vậy". Đoạn video ghi lại biểu cảm ngỡ ngàng của người chồng thu hút hơn 5 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận trên TikTok. Dân mạng khen ngợi món quà đáng yêu của con dành cho bố mẹ và cũng bật cười khi thấy biểu cảm của người bố.

"Hóa ra điều hạnh phúc nhất không phải là nhà cao cửa rộng, mà là sau 30 năm, người đàn ông vẫn nhìn vợ mình bằng ánh mắt si tình như ngày đầu tiên như thế"; "Bạn con gái tâm lý quá, món quà này giá trị hơn mọi thứ đồ hiệu trên đời. Nhìn bác gái trẻ ra cả chục tuổi, còn bác trai thì đúng kiểu đứng hình mất 5 giây"; "Bác gái cả đời hy sinh vì chồng con, giờ được diện mạo lộng lẫy thế này chắc bác trai vừa ngỡ ngàng vừa thương vợ lắm"...

Mai Chi bình luận: "Cái nhìn đứng hình của bác trai chính là minh chứng cho tình nghĩa vợ chồng son sắt. Cả một đời tần tảo lo toan, đến khi nhìn thấy vợ xinh đẹp như thế này, chắc bao nhiêu kỷ niệm thời trẻ lại ùa về. Chúc hai bác mãi hạnh phúc và bình an bên con cháu!".

Trà My chia sẻ: "Phụ nữ dù ở tuổi nào cũng xứng đáng được yêu chiều và làm đẹp. Nhìn biểu cảm bối rối của bác trai mà thấy ấm lòng lạ kỳ. 30 năm đám cưới, đôi bàn tay có thể đã thô ráp vì sương gió nhưng tình cảm thì vẫn luôn đong đầy. Thật sự khiến giới trẻ ngưỡng mộ".

Dân mạng bật cười khi chứng kiến món quà ý nghĩa của cô con gái.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng khen ngợi lòng hiếu thảo của con gái. "Bạn con gái tuyệt vời quá, món quà tinh thần này còn giá trị hơn mọi thứ vật chất xa xỉ. Nhìn cách bạn chăm chút cho mẹ và tạo bất ngờ cho bố mà thấy ấm lòng lây. Đúng là con gái là bình rượu mơ của bố mẹ mà!", Long Giang bình luận.

Thu Huyền chia sẻ: "Đôi khi bố mẹ cả đời chỉ biết hy sinh, chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc trưng diện cho bản thân. Nhờ sự tâm lý của bạn mà mẹ được tỏa sáng, bố thì được sống lại cảm xúc thuở mới yêu. Một hành động nhỏ thôi nhưng cho thấy bạn yêu thương và thấu hiểu bố mẹ đến nhường nào".

Ngoài ra, không ít dân mạng có chiêm nghiệm về tình nghĩa vợ chồng theo năm tháng. Linh Trang chia sẻ: "Đời người phụ nữ có bao nhiêu cái 30 năm? Cả một thời thanh xuân bác gái đã dành trọn để lo cho gia đình, gác lại những sở thích cá nhân. Ánh mắt ngỡ ngàng của bác trai có lẽ không chỉ vì vợ bỗng dưng lộng lẫy, mà là sự xúc động khi thấy lại hình bóng người con gái mình từng say đắm năm nào".

Thanh Đồng bình luận: "Hạnh phúc tuổi già đôi khi chỉ đơn giản là một khoảnh khắc ngắm nhìn nhau thật kỹ. 30 năm đám cưới, giữa những lo toan cơm áo gạo tiền, có thể họ đã quên mất việc khen ngợi nhau. Nhưng sau bao nhiêu sóng gió, người đàn ông vẫn ở đó, vẫn ngẩn ngơ trước vợ mình như ngày đầu".