Uống nước rau má mỗi ngày có tác dụng gì?

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, nước rau má có thể sử dụng trong ngày, song thời điểm thích hợp nhất là buổi sáng hoặc ngay sau khi ép. Khi để lâu, nước rau má dễ mất dưỡng chất và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Buổi sáng cũng là lúc cơ thể cần bổ sung nước, nhờ đó hấp thụ tốt hơn các lợi ích từ loại rau này.

Ngoài ra, nước rau má có thể dùng sau khi ăn các món có tính nóng hoặc hàn để giúp cân bằng thân nhiệt. Thức uống này cũng phù hợp khi cơ thể cần nghỉ ngơi, thư giãn, bởi cảm giác mát và dễ chịu mà rau má mang lại.

Tuy nhiên, việc uống nước rau má ngay trước khi ra ngoài trời nắng hoặc lao động nặng không được khuyến khích. Khi đó cơ thể đang trong trạng thái mát, nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao đột ngột có thể gây mất cân bằng điều hòa thân nhiệt, dễ dẫn tới sốc nhiệt. Người đang dùng thuốc cũng nên tránh uống nước rau má cùng thời điểm để hạn chế nguy cơ làm giảm hiệu quả điều trị.

Nước rau má giúp giải nhiệt, bổ sung nước buổi sáng.

Phụ nữ chuẩn bị mang thai hoặc đang mang thai cần thận trọng khi sử dụng. Những người đang bị lạnh bụng, tiêu chảy cũng không nên uống, bởi rau má có tính hàn, có thể khiến tình trạng nặng hơn, gây mất nước và rối loạn điện giải.

Lương y lưu ý không nên dùng nước rau má liên tục trong thời gian dài. Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên sử dụng khoảng 30-40 g rau má tươi mỗi ngày và không kéo dài quá một tháng. Việc dùng nước rau má thay nước lọc có thể gây đầy bụng, lạnh bụng, rối loạn điện giải. Khi pha chế, hạn chế thêm nhiều đường để tránh tăng cân và ảnh hưởng đường huyết. Rau má cần được rửa thật sạch trước khi xay hoặc ép.

Rau má có thể dùng theo nhiều cách khác nhau. Vào mùa nóng, rau má tươi rửa sạch, xay nhuyễn, thêm nước rồi lọc bỏ bã, cho chút muối giúp dễ uống. Khi bị cảm nắng, có thể phối hợp rau má với hương nhu, lá tre, lá sắn dây sắc uống trong ngày. Rau má luộc cùng ít muối cũng là món hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng.

Một cách khác là pha trà giải nhiệt từ rau má khô kết hợp nhân trần, lá đinh lăng, cam thảo. Hỗn hợp được sao giòn, tán nhỏ, hãm với nước sôi khoảng 10 phút để uống trong ngày. Ngoài ra, rau má còn được dùng làm mặt nạ chăm sóc da bằng cách xay nhuyễn, trộn mật ong, thoa lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch.