Ứng phó với xăng dầu, doanh nghiệp cam kết khó mấy cũng không để hụt nguồn cung

Trong bối cảnh thị trường xăng dầu căng thẳng, nhiều doanh nghiệp vẫn khẳng định quyết tâm không để hụt nguồn cung bằng cách chủ động duy trì hàng tồn kho chiến lược, đa dạng hóa nhà cung cấp và dự báo nhu cầu chặt chẽ.

Khó mấy, đắt mấy cũng nhập hàng

Chia sẻ với VTC News, ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), cho biết để đảm bảo nguồn hàng, PVOIL vẫn duy trì nhập từ 2 nhà máy lọc dầu trong nước và được cam kết đảm bảo ổn định trong tháng 3 và tháng 4.

Bên cạnh đó, công ty liên tục có các đơn hàng nhập khẩu dù giá cao, thị trường khó khăn hơn bình thường, đặc biệt nguồn khan đẩy giá phụ phí rất cao. Hiện phụ phí (chi phí vận chuyển, bảo hiểm, các phí khác...) từ 4 USD/thùng dầu DO nay tăng gấp 10 lần, lên 40USD/thùng do giá vận chuyển, bảo hiểm tàu tăng rất cao. Mức này tương đương mỗi lít xăng, dầu đội thêm 6.000 đồng.

Doanh nghiệp cam kết khó mấy cũng không để hụt nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nước.

"Khó mấy cũng nhập. Hôm qua chúng tôi quyết, phải nhập thôi không có cách nào khác, giá cao cũng phải nhập. Bây giờ không phải tính lợi nhuận nữa mà phải làm nhiệm vụ ổn định thị trường, đảm bảo nguồn xăng dầu trong nước. Chúng tôi đã xác định chấp nhận có thể lỗ trước mắt, sau này tính. Kinh doanh lúc này lỗ thì lúc khác vẫn tìm cơ hội bù lại, chứ không thể để gián đoạn sản xuất, tiêu dùng", ông Dương cho biết.

Chủ tịch PVOIL nói công ty đã cam kết nguồn cung cho thị trường hiện vẫn đảm bảo, tháng 4 xoay xở khó hơn một chút nhưng ông hy vọng xung đột sẽ kết thúc trong tháng 3 thì tháng 4 thị trường xăng dầu sẽ dần trở lại bình thường.

"Sự cố chưa có tiền lệ nên chúng ta cũng chưa tiên lượng được tình hình thị trường. Nhưng Chính phủ và các Bộ, ngành đang quyết liệt với nhiều biện pháp, trong đó việc áp dụng giảm thuế nhập khẩu xăng dầu bằng 0 đến hết tháng 4, thì nguồn nhập sẽ phong phú, đa dạng hơn…Các nước G7 cũng đã công bố mở kho dự trữ xăng dầu hỗ trợ thị trường.

Chúng ta kẹt nguồn từ Trung Đông, các nguồn khác vẫn có thì thị trường sẽ thích ứng, sẽ chuyển sang nhập ở các nguồn còn lại", ông Dương nói thêm.

Tương tự, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó phòng kinh doanh Saigon Petro, cũng khẳng định doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn xăng dầu đảm bảo nhu cầu thị trường. Lượng hàng tồn kho và hàng đã ký hợp đồng sẽ cam kết đảm bảo.

Trong khi đó, theo đại diện Hiệp hội Xăng dầu, việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% là phản ứng nhanh và tích cực, giúp các doanh nghiệp đầu mối đa dạng hơn nguồn nhập. Trước đây, doanh nghiệp chủ yếu nhập từ Singapore và Hàn Quốc, là 2 thị trường có thuế ưu đãi, hiện các khu vực khác cũng được áp mức thuế nhập khẩu bằng 0 thì chắc chắn nguồn cung trong nước sẽ không quá khó.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam, cho rằng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phản ứng rất nhanh, làm việc với các nước, bao gồm cả các nước Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc để hỗ trợ Việt Nam đảm bảo nguồn.

"Vấn đề các doanh nghiệp phải quan tâm hiện nay là đảm bảo nguồn cung. Vì đây là khủng hoảng không ai mong muốn, khác hẳn những lần khủng hoảng trước đây chủ yếu là giá, nay yếu tố quyết định là nguồn. Lần khủng hoảng này lại trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến tất cả các nước.

Không có sự lựa chọn nào khác nên đòi hỏi phải có sự đồng tâm, hợp sức để cùng giải quyết. Bây giờ các doanh nghiệp không đặt vấn đề chủ yếu là kinh doanh nữa mà thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung cho thị trường, an toàn năng lượng; phải nhập hàng về cung cấp cho nhu cầu trong nước", ông Bảo khẳng định.

Các đơn vị thăm dò và khai thác của Petrovietnam đang nỗ lực tăng công suất khai thác. (Nguồn: Petrovietnam)

Đẩy sớm thời điểm áp dụng xăng sinh học

Theo PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, giữa khó khăn nguồn cung xăng dầu hiện nay, việc tăng cung xăng sinh học để bổ sung cho thị trường là hướng đi hợp lý. Điều này không chỉ đa dạng nguồn cung trong bối cảnh rủi ro khủng hoảng năng lượng toàn cầu, thực hiện cam kết giảm phát thải của Việt Nam.

Ông Quân cho biết lộ trình thực hiện chuyển sang xăng E5, E10 từ đầu tháng 6 tới, chúng ta đã lựa chọn nhiên liệu sinh học như một cấu phần quan trọng trong chiến lược an ninh năng lượng và chuyển dịch xanh.

Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp nào đáp ứng yêu cầu có thể đẩy lên sử dụng sớm. Theo ông Quân, điều kiện “cần” về mặt công nghệ phối trộn, hệ thống kho bể, cột bơm và mạng lưới phân phối tại các doanh nghiệp cơ bản đã hình thành, nhờ nhiều năm triển khai E5 trên toàn quốc. Để nâng mạnh tỷ trọng E10, E5, cần đồng bộ thêm các trung tâm phối trộn, logistics ethanol và chuẩn hóa bồn chứa, cột bơm tại cây xăng.

Các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy xăng E5, E10 phù hợp với phần lớn xe đang lưu hành, hiệu năng và mức tiêu hao tương đương, thậm chí có cải thiện nhẹ. Bên cạnh đó, nhiều năm sử dụng E5 không ghi nhận hiện tượng hư hỏng động cơ trên diện rộng, nên người dùng không cần e ngại nữa.

Đẩy sớm thời gian áp dụng xăng sinh học là giải pháp được các chuyên gia đưa ra để tăng nguồn cung.

"Lúc này, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách và hạ tầng, chính quyền và doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức cộng đồng, chia sẻ dữ liệu thử nghiệm độc lập và cơ chế bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Đây là trụ cột then chốt để xăng sinh học thực sự được chấp nhận bền vững, cả trong giai đoạn “khủng hoảng” lẫn khi thị trường năng lượng trở lại trạng thái bình thường", ông Quân nói.

Ông Cao Hoài Dương cũng khẳng định trong giai đoạn khan hiếm hiện nay, xăng sinh học là giải pháp hỗ trợ hợp lý để gia tăng nguồn cung xăng cho tiêu dùng, giảm áp lực về xăng khoáng. Là doanh nghiệp tiên phong bán xăng sinh học lâu nay nên cơ sở, thiết bị pha chế, kho chứa, hậu cần… đảm bảo sẵn để tháng 6 áp dụng rộng rãi.

Cũng theo ông Dương, nguồn ethanol trong nước hiện không quá thiếu. Nếu nhập khẩu cũng rất dễ, phong phú hơn so với xăng khoáng.

Hiện Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất - cũng đã chủ động các phương án sản xuất, bảo đảm nguồn cung xăng sinh học cho thị trường trong nước. Dự kiến từ cuối tháng 3, Dung Quất sẽ tiếp nhận khoảng 60.000 tấn nhiên liệu sinh học (E100) từ nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung, để pha chế xăng E10, góp phần gia tăng sản lượng xăng dầu trong nước.

Đại diện phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương TP.HCM nhận định phản ứng ngay lập tức của Chính phủ, Bộ, ngành điều hành xăng dầu đợt khủng hoảng này rất kịp thời, tức cực và đã rút kinh nghiệm từ đợt khủng hoảng năm 2022, thời điểm mới xảy ra chiến sự Nga-Ukraine. Dù thị trường vẫn biến động liên tục nhưng với xu hướng hiện tại, giá xăng dầu đang dần ổn định và đi xuống. Đại diện Sở Công Thương TP.HCM tính, trong cơ cấu giá thành một lít xăng hiện nay, giá nhập khẩu từ thị trường Singapore chiếm khoảng 69,9%, hơn 30% còn lại là thuế, các chi phí vận chuyển, kinh doanh của doanh nghiệp…Nên việc giảm thuế nhập khẩu về 0% không chỉ giúp đa dạng thị trường, mà sẽ ổn định kinh doanh cho doanh nghiệp nhập khẩu, giảm giá bán lẻ.