Sức mua xăng dầu tăng đột biến, TP.HCM kích hoạt loạt giải pháp bình ổn thị trường

(VTC News) -

Lượng bán xăng dầu tăng bất thường

Tại buổi làm việc của Sở Công Thương TP.HCM với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu ngày 10/3, ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex, cho biết trong mấy ngày đầu tháng 3, nhiều thời điểm lượng xăng dầu bán ra của hệ thống tăng đột biến.

Đáng chú ý là 2 đợt tăng giá gần đây, vào thứ Năm tuần trước (điều chỉnh định kỳ) và lần tăng giá ngày thứ Bảy, lượng bán tăng bất thường.

Các doanh nghiệp cam kết cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường, người dân không lo khan hiếm.

"Trong ngày thứ Bảy (7/3), sản lượng dồn về hệ thống của Petrolimex rất cao. Theo số liệu thống kê toàn ngành của Petrolimex, lượng bán so với cùng kỳ tháng 3/2025 tăng đến 131%; nếu so với bình quân tháng 1/2026 thì tăng khoảng 124%.

Riêng địa bàn TP.HCM, lượng bán tăng đến 165% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các cửa hàng ngoại thành lượng bán ra tăng đột biến 206%, khu vực trung tâm tăng ít hơn nhưng cũng đến 134% so với cùng kỳ", ông Việt cho biết.

Theo ông Việt, tại các cửa hàng khu vực ngoại thành TP.HCM, có tình trạng khách hàng lẻ, cá nhân vãng lai mua tích trữ bằng can, chai lọ... cửa hàng không bán nên chuyển sang nhiều hướng đối phó khác. Thậm chí, một số người có xe tải, có bồn chứa dung tích lớn đã đi mua xăng về trữ.

"Với khách hàng doanh nghiệp, Petrolimex cũng đáp ứng đủ cho các đơn hàng. Nhưng hiện nay một số cửa hàng thực tế tồn kho còn đảm bảo, nhưng gây áp lực đòi tăng mua, công ty khuyến cáo mức tồn kho hợp lý, đề nghị mua theo tiến độ, nhưng nhiều cửa hàng hàng vẫn yêu cầu mua, yêu cầu đáp ứng. Đây cũng là các lý do gây thiếu nguồn cung cục bộ", ông Việt nói thêm.

Lượng bán tăng lên bất thường nên tổng kho Petrolimex phải tăng cường thời gian xuất kho. Trước đây thường xuất hàng đến 12h đêm thì hiện nay tăng thêm thời gian, như ngày 9/3, xuất kho đến 4h30 sáng hôm sau. Hay bình thường tổng kho nghỉ ngày Chủ nhật, hiện phải xuất thêm sáng Chủ nhật, để đáp ứng lưu thông đủ cho cửa hàng.

Ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex phát biểu tại cuộc họp ngày 10/3.

Trao đổi với PV VTC News, ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), cho biết thống kê lượng bán của đơn vị trong 10 ngày tháng 3 tăng gấp rưỡi, có khu vực tăng gấp đôi so với bình thường.

"Chỉ trong mấy ngày của tháng 3 mà lượng bán đã tăng 60% so với trung bình tháng 1, khiến doanh nghiệp gồng gánh rất vất vả vì sức mua tăng đột biến trong cùng thời điểm giữa lúc nguồn cung khó khăn. Tăng đột biến như vậy chỉ có tích trữ chứ không phải vì lý do gì khác", ông Dương nói.

Theo ông Dương, nguồn cung khó khăn là bất khả kháng. Nhưng nếu người tiêu dùng mua theo nhu cầu sử dụng bình thường, sẽ không gây khan hiếm cục bộ ở từng khu vực, từng thời điểm. Vấn đề quan trọng gây khan hiếm xăng dầu là tâm lý lo tích trữ của người dân.

Đại diện PVO cam kết nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo trước sự chung ta của Nhà nước, doanh nghiệp. Người dân dùng đến đâu mua đến đó, không tích trữ, vì không chỉ gây khan hiếm cục bộ mà rủi ro an toàn cháy nổ rất lớn.

Theo các doanh nghiệp, trước loạt biện pháp can thiệp thị trường, giá xăng dầu đã bắt đầu giảm và xu hướng là đi xuống trong thời gian tới.

TP.HCM kích hoạt loạt giải pháp điều hành xăng dầu

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM xác nhận mấy ngày qua, có hiện tượng tại một số cửa hàng ở vùng ven thành phố, người dân mang can, bình chưa mua xăng dầu tích trữ. Quản lý thị trường đã có phương án phối hợp với Công an xã phường vận động, tuyên truyền.

Theo ông Đạt, cơ bản việc bán lẻ xăng dầu trên địa bàn vẫn ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Thành phố. Người dân cần bình tĩnh, yên tâm vì các doanh nghiệp đang làm hết trách nhiệm để đảm bảo cung ứng sản phẩm đầy đủ, đúng nhu cầu.

Các cơ quan quản lý cũng đã kích hoạt nhiều giải pháp điều hành hợp lý.

TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho xe bồn vận chuyển xăng trong nội thành vào ban ngày để đáp ứng đầy đủ nguồn cung cho các cửa hàng.

"Chúng tôi kiểm tra thường xuyên, liên tục. Có vấn đề gì phát sinh liên quan đến xăng dầu, gas trên địa bàn là Quản lý thị trường làm việc ngay. Cửa hàng nào thiếu xăng dầu, gas liên quan đến trách nhiệm của nhà cung ứng thì các nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm. Nơi nào do cửa hàng cố tình găm hàng thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Nhưng mục tiêu chính của việc tăng cường kiểm tra không phải là xử phạt, mà giám sát, nắm bắt các biến động phát sinh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kịp thời", ông Đạt cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, từ ngày 3/3 đến nay Sở liên tục có các chỉ đạo với các đơn vị quản lý, các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo ổn định thị trường.

Nhiều ngày qua, trên địa bàn TP.HCM, bất kỳ địa bàn nào có thông tin bất thường liên quan đến xăng dầu là có lực lượng quản lý thị trường kiểm tra ngay. Sở cũng đang khởi động phương án điều hành cục bộ với xăng dầu.

TP.HCM sẽ tạo luồng xanh để thuận lợi cho việc nhập khẩu, cung ứng xăng dầu...

Cụ thể, các thương nhân đầu mối kinh doanh có nhu cầu vận chuyển bằng xe bồn ở khu vực nội thành vào ban ngày, để điều động nhanh chóng cho thị trường, sẽ gửi văn bản về Sở Công Thương, kèm biển số xe, tuyến đường lưu thông... Sở sẽ kiến nghị Sở Xây dựng hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng.

Hay các doanh nghiệp đầu mối gặp khó trong việc nhập khẩu xăng, dầu, gas về cảng, Sở sẽ phối hợp với Hải quan để kịp thời tạo luồng xanh cho những trường hợp ưu tiên này...

Dự kiến từ 10/3, Sở cũng triển khai kế hoạch kiểm soát nguồn hàng theo ngày. Các doanh nghiệp, cửa hàng đầu mối sẽ báo cáo tình hình nguồn hàng, lượng cung ứng hàng ngày về Sở. Dựa trên báo cáo và nhu cầu, Sở Công Thương sẽ có phương án phối hợp, điều động nguồn cung hợp lý.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM, khuyến cáo các cửa hàng bán lẻ xăng dầu kiên quyết tuyên truyền, từ chối bán hàng khi người dân mang theo can, chai tập trung bất thường. PC07 sẽ phối hợp với Công an phường xã kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường cố tình hợp vi phạm. Ông Phương cho biết gần đây có tình trạng một số người dân mua xăng bằng can lớn, chai lọ, thùng chứa để mang về nhà tích trữ hoặc bán lẻ. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, đặc biệt tại khu dân cư, nhà ở liền kề, nhà có trẻ nhỏ hoặc nơi sinh hoạt kết hợp kinh doanh. Người dân chỉ mua xăng, dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà. Không chứa xăng, dầu trong khu vực sinh hoạt, nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn; không sang chiết xăng, dầu vào chai nhựa, can, thùng hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn...