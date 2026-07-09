Ukraine tung video tuyên bố bắn hạ Su-35 của Nga

(VTC News) -

Video được cho là ghi lại cảnh Su-35 của Nga bị Không quân Ukraine bắn hạ.

Video do Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine công bố cho thấy vệt lửa và khói được cho là từ tiêm kích Nga đang rơi. Video được đăng tải có chất lượng thấp, nhiều khả năng do bị tác chiến điện tử gây nhiễu.

Trong bài đăng trên Telegram, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cũng xác nhận: “Ngày 8/7,tiêm kích đa nhiệm Su-35 Nga đã bị bắn rơi tại mặt trận phía đông”.

Su-35 là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga, được sử dụng cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không và tấn công mục tiêu Ukraine. Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine, lực lượng đang triển khai dọc 150 km tiền tuyến ở mặt trận Donetsk thông tin phi cơ Su-35 rơi xuống khu vực do đơn vị này phụ trách.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ước tính thiệt hại tài chính mà quân đội Nga phải gánh chịu từ vụ việc này lên tới hàng chục triệu USD. Tính đến ngày 8/7, Nga mất 436 máy bay và 353 trực thăng trong chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine.

Hồi tháng 12/2025, Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất (UAC) thông báo bàn giao lô máy bay chiến đấu đa năng Su-35S mới cho quân đội Nga nhưng không nêu rõ số lượng. Tiêm kích Su-35S là máy bay chiến đấu đa năng của Nga, phiên bản nâng cấp của Su-27 Flanker được phát triển vào những năm 1980 và đưa vào phục vụ từ năm 2014.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết triển vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine đang “đến gần hơn nhiều so với mọi người nghĩ”. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể cơ sở để khẳng định một giải pháp cho cuộc xung đột đang ở gần.

Tại Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga tin rằng lập trường của Mỹ về cách giải quyết xung đột vẫn không thay đổi. Ngược lại, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Zelensky nhận định ông Trump đang nhìn nhận cuộc chiến theo một góc độ mới sau những thành công gần đây của Ukraine trên chiến trường.