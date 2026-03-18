Từ xung đột ở Trung Đông, phải có cơ chế phản ứng nhanh trong cứu trợ công dân

Quan điểm trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài tại phiên họp sáng 18/3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan đại diện trong việc cảnh báo sớm các rào cản kỹ thuật, các vụ kiện phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam, giúp doanh nghiệp trong nước chủ động ứng phó thay vì phải xử lý phần ngọn khi sự việc đã rồi.

Với nhóm điều khoản về ngoại giao kinh tế, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phân tích sâu hơn vai trò của cơ quan đại diện ở nước ngoài, "không chỉ là người đưa tin mà phải là người mở đường" trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Từ thực tế tình hình ở Trung Đông, Iran, một số nước châu Mỹ Latinh, Chủ tịch Quốc hội lưu ý vấn đề bảo hộ công dân từ chỗ theo vụ việc phải chuyển sang chủ động dự báo và ứng phó khẩn cấp. "Phải có cơ chế phản ứng nhanh trong các vụ việc cứu trợ công dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần luật hóa quy trình phối hợp với các hội đoàn người Việt ở sở tại.

"Sức mạnh của cộng đồng là cánh tay nối dài của cơ quan đại diện trong việc tiếp cận hỗ trợ khẩn cấp, nguồn lực nhà nước đôi khi chưa thể bao phủ hết", Chủ tịch Quốc hội nói.

Về người đứng đầu cơ quan đại diện, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, theo quy định, đại sứ là người thay mặt Nhà nước tại nước sở tại, tuy nhiên, sự phối hợp giữa cơ quan đại sứ và các thành viên thuộc các bộ, ngành khác như tham tán thương mại, tham tán quốc phòng đôi khi còn lỏng lẻo do cơ chế "hai đầu quản lý".

Do đó, cần làm rõ hơn vai "tổng chỉ huy" của đại sứ đối với toàn bộ cán bộ biệt phái từ bộ, ngành khác, để đảm bảo hoạt động của các bộ phận chuyên trách thống nhất với sự điều phối chung, tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, mức sinh hoạt phí hiện nay tại nhiều địa bàn không còn phù hợp với thực tế lạm phát toàn cầu, điều này vô hình trung tạo áp lực kinh tế lên cán bộ ngoại giao, có thể ảnh hưởng đến chất lượng công tác. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần điều chỉnh mức sinh hoạt phí đáp ứng yêu cầu ổn định cuộc sống của cán bộ cơ quan đại sứ quán.

"Luật nên có điều khoản khung về hiện đại hóa hoạt động cơ quan đại diện, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các cơ quan đại diện số, giúp giảm tải áp lực trực tiếp tại trụ sở và tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam ở nước ngoài", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, dự thảo Luật bổ sung phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đại diện.

Bao gồm: công tác đối ngoại và các lĩnh vực hợp tác mới chưa được thể chế hóa trong Luật, công tác xây dựng và thi hành pháp luật tại quốc gia tiếp nhận, thúc đẩy giao lưu Nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển và hoạt động tại quốc gia tiếp nhận, theo dõi và thúc đẩy việc thực hiện cam kết quốc tế.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về các chức vụ ngoại giao đặc thù tại cơ quan đại diện để phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế: Tùy viên Quốc phòng, Phó Tùy viên Quốc phòng, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng, và chức vụ ngoại giao đặc thù khác theo lĩnh vực chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định.

Về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong công tác quản lý cơ quan đại diện, dự thảo Luật bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong việc: quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền; chỉ đạo người đứng đầu cơ quan đại diện về nước trên cơ sở yêu cầu công tác đối ngoại hoặc quản lý; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc triệu hồi, miễn nhiệm theo quy định nếu cần thiết; quyết định việc xác lập, điều chỉnh khu vực lãnh sự của cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài ...

Dự thảo luật cũng cho phép cơ quan đại diện ký kết văn bản hợp tác với các đối tác nước ngoài; kiện toàn quy định về tổ chức bộ máy, quản lý, vận hành cơ quan đại diện; hoàn thiện một số chế độ, chính sách cho thành viên cơ quan đại diện và thân nhân.

Dự kiến, tổng mức tăng chi ngân sách hằng năm cho việc thi hành luật là 179,6 tỷ đồng, chủ yếu chi cho việc cải thiện chế độ cho thành viên cơ quan đại diện và thân nhân.