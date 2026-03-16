Chủ tịch Quốc hội: Không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu lại

Chiều 16/3, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bước đầu đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Phạm Thắng)

"Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt khoảng 99,69%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đáng chú ý, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại, điều này cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng kết quả bầu cử để báo cáo về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến sáng 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.

Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định.

"Đây là kết quả rất đáng mừng, thể hiện nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Góp ý về dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chương trình phải thật sự cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ sản phẩm, trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, cần bảo đảm tính chiến lược, tính hành động và tính khả thi cao, tránh việc lặp lại những nội dung lý luận chung đã nêu trong văn kiện Đại hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển phải được đặt ở vị trí trung tâm, coi pháp luật là động lực cho phát triển chứ không phải là rào cản, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và thiếu tính khả thi trong hệ thống pháp luật.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tài sản số, công nghệ tài chính, kinh tế không gian thấp và không gian vũ trụ.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác lập pháp, bảo đảm mỗi đạo luật ban hành có chất lượng cao, có tính ổn định lâu dài...

Với đề án định hướng công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trình Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc xây dựng đề án nhằm tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sau đó tiếp tục hoàn thiện trong quá trình triển khai.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, những vấn đề cấp thiết liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và sự ổn định của xã hội cần được ưu tiên đưa vào chương trình lập pháp để xử lý kịp thời như Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

"Ví dụ như việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, hiện liên quan đến nhiều bộ quản lý nhưng chưa xác định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm chính. Vì vậy lần này đã giao Bộ Y tế để sớm nghiên cứu, hoàn thiện", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý khối lượng công việc của Quốc hội và các cơ quan còn rất lớn, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc đầu tháng 4. Do thời gian không còn nhiều, các cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các đề án trình Trung ương và Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng các cá nhân đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền 2021-2025. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng tập thể Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Đảng ủy Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng các cá nhân đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2021-2025.