Dự báo thời tiết ngày 11/5: Miền Bắc có nơi mưa to, miền Nam nắng nóng gay gắt

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/5/2026

Từ nay đến ngày 11/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, trong đó, vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngoài ra, trong hai ngày 11-12/5, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Ban ngày nắng gắt nhưng chiều tối và đêm, khu vực này nguy cơ xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi.

Nắng nóng ở Nam Bộ khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Ngày 11/5, miền Nam nắng gắt.

Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Đồng thời, tình trạng thời tiết oi nóng kéo dài cũng có thể tác động xấu đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người phải làm việc lâu ngoài trời.

Các khu vực khác trên cả nước, thời tiết không có nhiều biến động. Ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/5/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, trong đó, vùng núi cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ, phía Nam gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.