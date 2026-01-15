Khuyến cáo công dân Việt Nam không tới Iran nếu không có việc cần thiết

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không có việc cần thiết.

Cục Lãnh sự lưu ý, công dân Việt Nam đang ở Iran thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran).

Để nhận được sự hỗ trợ, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân.

Cụ thể, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: +98 933 965 8252 (gọi trực tiếp); +98 933 460 9074 (WhatsApp, Viber); Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email: baohocongdan@gmail.com.