Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc, giải U17 châu Á hôm nay 10/5

U17 Việt Nam đấu với U17 Hàn Quốc (23h ngày 10/5)

Kết thúc lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland khởi đầu hành trình tại giải châu Á bằng chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen. Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội lẽ ra có thể thắng đậm hơn trong thế trận chủ động và tạo ra nhiều cơ hội.

Trong khi đó, U17 Hàn Quốc không có được kết quả như ý ở trận ra quân. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Hyun-jun áp đảo trong cả trận nhưng chỉ có được 1 điểm nhờ bàn gỡ hoà ở phút 88. U17 Hàn Quốc kiểm soát bóng 70%, tung ra 21 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 1 bàn.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen ở trận ra quân. (Ảnh: VFF)

Những thông số trận đấu cho thấy đội tuyển xứ kim chi tận dụng cơ hội không tốt, nhưng rõ ràng họ vẫn là đội bóng mạnh. Khả năng gây sức ép và phối hợp tấn công của U17 Hàn Quốc sẽ là thử thách lớn đối với U17 Việt Nam. Đây sẽ là trận đấu có độ khó cao nhất của thầy trò huấn luyện viên Roland ở vòng bảng.

Nếu thắng U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam chắc suất vào vòng trong. Một kết quả hoà trước đối thủ mạnh nhất bảng, ứng viên vô địch giải đấu cũng là thành công đối với Nguyễn Lực và đồng đội, đủ để mở ra hy vọng đưa bóng đá Việt Nam đến sân chơi World Cup U17.