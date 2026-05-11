U17 Việt Nam thua U17 Hàn Quốc 1-4: 10 phút cuối thủng lưới 4 bàn

Video: U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc.

Đêm 10/5 (giờ Việt Nam), U17 Việt Nam đấu với U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U17 châu Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland ở rất gần tấm vé dự World Cup U17 khi dẫn trước đối thủ đến phút 84. Tuy nhiên, 4 bàn thua trong 10 phút cuối trận khiến U17 Việt Nam thua ngược, thậm chí còn rơi vào thế bất lợi.

Chiến thắng trước U17 Yemen ở trận ra quân là cơ sở để U17 Việt Nam tự tin trong màn đọ sức với Hàn Quốc. Dù vậy, đối thủ chứng minh được năng lực của đại diện đến từ nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam tự tin triển khai bóng trước U17 Hàn Quốc. Bộ đôi tiền vệ Đào Quý Vương và Chu Ngọc Nguyễn Lực thi đấu tốt. Họ trở thành những "cỗ máy" ở tuyến giữa và phần nào đó hạn chế được sức tấn công từ tuyến giữa của đối thủ, khiến U17 Hàn Quốc bế tắc.

U17 Việt Nam nhận thất bại nặng nề.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ kiểm soát và phòng ngự, Đào Quý Vương còn sắm vai người hùng trong phản công dẫn đến bàn mở tỷ số của U17 Việt Nam. Phút 32, chính tiền vệ này có đường chọc khe rất hay cho Lê Sỹ Bách thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc đưa U17 Việt Nam vượt lên.

Bàn thắng này giúp các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland thi đấu tự tin hơn. Tuyến tiền vệ và hậu vệ chơi bóng nhiệt huyết và sẵn sàng lăn xả ngăn cản đối phương tấn công. Hiệp 1 trôi qua với lợi thế dành cho U17 Việt Nam.

Kịch bản của 45 phút tiếp theo không khác nhiều so với những gì đã diễn ra ở nửa đầu trận đấu. U17 Việt Nam chấp nhận lùi sâu đội hình và khiến Hàn Quốc loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành. Kể cả khi đối thủ đã vượt qua nhiều lớp phòng ngự, thủ thành Lý Xuân Hòa vẫn xuất sắc cản phá cú sút từ tiền đạo Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Roland không duy trì được sức chống đỡ. Cơn "ác mộng" đến với với U17 Việt Nam trong khoảng 10 phút cuối trận. Phút 84, Ahn Sun-hyun sút phạt hiểm hóc mang về bàn gỡ hòa cho U17 Hàn Quốc. Bàn thua này có lẽ ảnh hưởng mạnh đến tinh thần của các cầu thủ trẻ Việt Nam, trong bối cảnh thể lực sa sút.

Chỉ 2 phút sau, đến lượt Nam I-an tận dụng khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ U17 Việt Nam để nâng tỉ số lên 2-1. U17 Hàn Quốc còn ghi thêm 2 bàn nữa để ấn định chiến thắng 4-1.

Đại diện của bóng đá Việt Nam chưa thể giành quyền tham dự World Cup U17, thậm chí còn đang bất lợi về chỉ số phụ. Nguyễn Lực và đồng đội phải thắng U17 UAE ở lượt trận cuối để tự quyết suất đi tiếp.

U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc Sỹ Bách 33' 83' Sun-hyun 86' I-an 89' Ju-wan 90+4' Ji-woo

Đội hình U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

U17 Hàn Quốc: Jang Jun-yeong (1), Park Ji-hu (2), Choi Jae-hyeok (3), Seong Min-su (4), Jung Ha-won (6), Han Seung-min (8), Nam I-an (9), Kim Ji-ho (11), Koo Hun-min (17), Choi Min-jun (29), Lee In-woo (22).

U17 Việt Nam: Lý Xuân hòa (23), Nguyễn Mạnh Cường (3), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (4), Trần Hoàng Việt (5), Đào Quý Vương (6), Nguyễn Minh Thủy (8), Lê Trọng Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Nguyễn Văn Dương (11), Nguyễn Ngọc Anh Hào (13), Lê Sỹ Bách (20).

