Bộ Ngoại giao lên tiếng về căng thẳng Mỹ - Iran, tăng cường khuyến cáo công dân

Chiều 29/1, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam đối với những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến tình hình tại khu vực, đồng thời đưa ra những khuyến cáo dành cho công dân Việt Nam ở Trung Đông.

"Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình hiện nay ở Trung Đông. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc biện pháp quốc tế, Hiến chương của Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”, Người phát ngôn nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán về việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn và ổn định của khu vực cũng như trên thế giới.

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân, Người phát ngôn cho biết ngày 15/1 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ban hành khuyến cáo đối với công dân Việt Nam trong bối cảnh tình hình an ninh tại Iran diễn biến phức tạp. Theo đó, công dân Việt Nam được khuyến cáo không đến Iran trong thời điểm hiện tại nếu không có việc thật sự cần thiết.

Đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Iran, Bộ Ngoại giao đề nghị thường xuyên theo dõi các thông tin cập nhật về tình hình, chấp hành nghiêm các quy định của chính quyền sở tại về đi lại, đồng thời tuân thủ các khuyến cáo do Bộ Ngoại giao Việt Nam ban hành.

Người phát ngôn cũng cho biết, trong trường hợp cần được hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran có thể liên hệ với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran hoặc tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.