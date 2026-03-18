Chính phủ đề xuất gỡ rào cản hành chính để thành tích đến đâu khen thưởng đến đó

Tiếp tục phiên họp thứ 55, sáng 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết dự thảo Luật dự kiến sửa đổi, bổ sung 48/96 điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Bố cục dự thảo Luật gồm 4 Điều. Trong đó, Điều 1 tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, đặc biệt là phân định lại thẩm quyền, trách nhiệm khen thưởng và đề nghị khen thưởng.

Điều 2 thực hiện việc bãi bỏ các cụm từ, các điều khoản gắn liền với "cấp huyện" và các tiêu chuẩn không còn phù hợp với thực tiễn xếp loại tổ chức đảng hiện nay... Điều 3 và Điều 4 quy định về hiệu lực và các điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm quyền lợi cho các hồ sơ đang trong quá trình xét duyệt tại thời điểm sắp xếp bộ máy...

Về nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến khen thưởng, Luật sửa đổi sẽ làm rõ nguyên tắc: "thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải được tặng hình thức khen thưởng ở mức thấp mới được tặng hình thức khen thưởng ở mức cao hơn".

Quy định này, theo Chính phủ, nhằm gỡ bỏ rào cản hành chính, cho phép khen thưởng kịp thời, đặc biệt đối với các thành tích đột xuất, không cần phải chờ đợi quá trình tích lũy danh hiệu theo tuần tự. Đồng thời, làm rõ nguyên tắc chỉ khen thưởng "một lần, một hình thức" đối với một thành tích đột xuất hoặc chuyên đề, nhằm đảm bảo tính chính xác và tránh trùng lặp thành tích.

Dự thảo Luật sửa đổi cũng bổ sung nguyên tắc "Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, dám đổi mới, có giải pháp đột phá mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học và công nghệ".

Đây là sự thể chế hóa trực tiếp các chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, biến Luật Thi đua, khen thưởng thành công cụ khuyến khích thay vì chỉ là công cụ ghi nhận.

Liên quan đến thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung số lượng giải thưởng hoặc danh hiệu có phạm vi toàn quốc đối với doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác từ "tối đa 2 giải thưởng" lên "tối đa 3 giải thưởng" để khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thay vào đó là các tiêu chí về hiệu quả kinh tế, tăng trưởng và đóng góp xã hội để phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68.

Tránh khen thưởng tràn lan

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cân nhắc các tiêu chí như "dám đổi mới", "có giải pháp đột phá" do khó định lượng.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị đánh giá tính khả thi của quy định giao người đứng đầu bộ, ngành, địa phương công nhận phạm vi ảnh hưởng toàn quốc của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về nguyên tắc thi đua, khen thưởng, dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải khen thưởng mức thấp trước khi xét mức cao hơn và cho phép một danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng được tặng nhiều lần cho cùng một đối tượng.

Thường trực cơ quan thẩm tra cho rằng việc bổ sung này liên quan đến hình thức khen thưởng. Vì vậy, đề nghị Chính phủ làm rõ tính cần thiết bổ sung nguyên tắc này và làm rõ việc bổ sung nguyên tắc này có phá vỡ tính nhất quán của hình thức khen thưởng tích lũy hay không.

Về danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, chiến sĩ thi đua cơ sở, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc việc giao Chính phủ quy định.

Theo Quy định số 366 của Trung ương, tỷ lệ cá nhân được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” bị khống chế không quá 20% số người được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trường hợp đơn vị có thành tích vượt trội cũng không quá 25%.

Cơ quan thẩm tra cho rằng quy định này có thể làm phát sinh thêm điều kiện đối với danh hiệu thi đua, trong khi đây là điều kiện quan trọng để xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng cao hơn, đặc biệt là khen thưởng công trạng. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu giải pháp bảo đảm tính ổn định, minh bạch và tránh khen thưởng tràn lan.