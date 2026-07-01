Từ hôm nay, 9,2 triệu người Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

(VTC News) -

Từ ngày 1/7, Hà Nội triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho toàn bộ người dân đủ điều kiện sinh sống trên địa bàn. Đây được xem là chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.

Thông tin được ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, công bố ngày 30/6. Theo ông, với sự phối hợp của ngành y tế và chính quyền cơ sở, chương trình hướng đến mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật, giúp mỗi người dân được quản lý sức khỏe chủ động, liên tục theo từng giai đoạn của cuộc đời, qua đó nâng cao chất lượng sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối tượng được thụ hưởng là toàn bộ người dân thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội từ 12 tháng trở lên, có thông tin xác nhận trên ứng dụng VNeID. Dự kiến khoảng 9,2 triệu người sẽ được khám theo lộ trình, chia thành 5 nhóm ưu tiên.

Ngay trong đợt đầu từ ngày 1/7, thành phố tập trung khám cho gần 1,7 triệu người thuộc nhóm ưu tiên, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại khu vực khó khăn.

Bên cạnh đó, trẻ em dưới 6 tuổi cùng nhóm lao động tự do, người buôn bán nhỏ và các đối tượng tương tự, với tổng số hơn 2 triệu người, cũng được ưu tiên triển khai sớm.

Người dân khám bệnh tại một cơ sở y tế ở Hà Nội. (Ảnh: Diệu Linh)

Người dân sẽ được khám, sàng lọc 12 bệnh và yếu tố nguy cơ phổ biến, gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu và các rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu.

Trong giai đoạn đầu, Hà Nội ưu tiên triển khai tại 16 xã, phường ven sông Hồng, gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Để bảo đảm năng lực chuyên môn, nhiều bệnh viện tuyến thành phố và tuyến huyện như Thanh Nhàn, Đức Giang, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Lão khoa Hà Nội, Đa khoa Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh... cử bác sĩ, điều dưỡng và hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm y tế cơ sở.

Chính quyền các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách người dân theo từng khu vực nhằm tránh bỏ sót hoặc trùng lặp. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ quản lý và theo dõi lâu dài.

Chiều 30/6, nhiều điểm khám như Trạm Y tế xã Mê Linh, Nhà văn hóa thôn Cổ Điển (xã Vĩnh Thanh), Điểm Y tế Vân Hà (xã Thư Lâm) và Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đã hoàn tất công tác chuẩn bị.

Theo bà Hạ Thị Hương, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Mê Linh, hoạt động khám bắt đầu từ 7h sáng 1/7. Người dân đã được gửi giấy mời ghi rõ thời gian và nội dung khám. Ngoài khám lâm sàng, người dân còn được thực hiện xét nghiệm và chụp X-quang với sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh. Dự kiến mỗi ngày trạm tiếp nhận khoảng 400 người.

Cùng với chương trình khám sức khỏe miễn phí, Hà Nội cũng vừa thông qua chính sách hỗ trợ điều trị tật khúc xạ cho thanh niên từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 diop trở lên. Chính sách áp dụng cho người thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội từ 12 tháng trở lên, với mức hỗ trợ căn cứ theo giá dịch vụ của các cơ sở y tế công lập.

Hà Nội trở thành địa phương thứ hai trên cả nước triển khai khám sức khỏe và sàng lọc bệnh miễn phí trên quy mô toàn dân. Trước đó, TP.HCM đã thực hiện chương trình khám sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe điện tử miễn phí cho người từ 18 tuổi trở lên từ giữa tháng 4.

Ở phạm vi cả nước, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh, trong đó đề xuất triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí từ năm 2026, ưu tiên nhóm yếu thế trước khi mở rộng cho toàn dân. Đây là một trong những bước cụ thể hóa chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, hướng tới mục tiêu miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.